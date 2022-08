Roberta Morise, confessione in diretta: “È stato il più bello della mia vita”

La rivelazione della conduttrice di Camper in diretta tv: “Quel bagno è stato il più bello…”

Non è mancato neanche oggi, martedì 2 agosto 2022, l’appuntamento con il programma che Tinto e Roberta Morise conducono ogni giorno all’ora di pranzo su Rai1, accompagnando virtualmente, grazie ai loro inviati, gli italiani in lungo e in largo per la nostra penisola ma anche nelle isole. E questa settimana è la volta della Calabria, terra cara alla conduttrice, essendo originaria di Cirò Marina, cittadina in provincia di Crotone che le telecamere di Camper hanno esplorato alcune settimane fa. Ora la trasmissione di Rai1 sta esplorando il versante tirrenico e oggi l’inviata Gloria Aura Bortolini ha fatto conoscere al pubblico il borgo di Briatico, in provincia di Vibo Valentia, a proposito del quale Roberta Morise ha rivelato a Tinto: “Lì ho fatto il bagno più bello della mia vita”.

Roberta Morise emozionata per la settimana di Camper dedicata alla sua regione, la Calabria

“Non sono mai stato a Briatico io, ma tu me ne hai parlato benissimo” ha detto Tinto rivolgendosi alla collega, che al termine dei vari servizi mandati in onda ha voluto ringraziare tutta la squadra di Camper per aver scelto di far conoscere ancora meglio questa settimana, a tutti gli italiani, la sua regione di provenienza, appunto la Calabria, dalla quale nell’appuntamento odierno si sono collegate anche Elisa Silvestrin e Monica Caradonna, intervenute rispettivamente da Capo Vaticano e da Pizzo Calabro.

Ospite speciale a Camper oggi: in studio il conduttore di Linea Verde Estate, Peppone Calabrese

Non sono stati da soli Tinto e Roberta Morise nella puntata di oggi: ad affiancarli in studio è stato infatti un ospite speciale, ossia il cuoco Peppone, ormai da anni volto di Linea Verde, che nei mesi invernali abbiamo visto assieme a Beppe Convertini mentre in queste domeniche estive stiamo vedendo in coppia con Angela Rafanelli. “Sono un vostro grande fan, vi seguo sempre” ha detto Peppone ai due conduttori di Camper al termine della trasmissione (dove ieri è stata ricordata una famosa cantante scomparsa prematuramente), ringraziandoli per l’ospitata.