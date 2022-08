Camper Rai1, drastico cambiamento: Roberta Morise e Tinto lasciano lo studio

Roberta Morise e Tinto, rivoluzionato il programma di Rai1: esce dallo studio

Novità importanti attendono la trasmissione nelle prossime settimane. Il programma estivo del mezzogiorno di Rai1 che va in onda a partire dalle 11.30 circa e che vede al timone Tinto, vero nome Nicola Prudente, con Roberta Morise, con la partecipazione di Federica De Denaro ed Elisa Silvestrin, subirà un drastico cambiamento. A renderlo noto è il sempre informato sito di Tv Blog che rivela in anteprima come Camper lascerà lo studio ed andrà in onda in esterna, cambierà faccia, avrà un nuova veste. I due conduttori, infatti, non andranno in onda dagli Studi di Via Teulada ma in esterna e ciò ovviamente rivoluzionerà anche il format che avrà modifiche e cambiamenti.

Camper Rai1, in arrivo novità importanti: perché lascia lo studio per l’ultima settimana

Il sito sopra menzionato rivela che Tinto e Roberta Morise (che di recente ha sfiorato le lacrime) condurranno il loro programma non più in studio ma in esterna. Tali cambiamenti avverranno nell’ultima settimana di messa in onda del programma, ovvero a partire da lunedì 5 settembre ed il motivo è presto detto. È già noto e ufficiale, infatti, che i programmi del daytime pomeridiano di Rai1, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, che hanno al timone rispettivamente Serena Bortone ed Alberto Matano anticiperanno di una settimana il ritorno in onda a causa delle elezioni anticipate e dunque il programma dovrà lasciare loro gli studi. Il sito suddetto, inoltre, lancia come possibile altra causa di questo cambiamento anche il fatto che i dirigenti Rai vogliono testarlo in una nuova versione. Insomma, motivi a parte, quel che è certo è che da lunedì 5 settembre per tutta l’ultima settimana di trasmissione, Camper lascia lo studio.

Roberta Morise e Tinto, novità per il loro programma di Rai1: in onda non in diretta

E le novità per Camper di Rai1 non sono finite qui perché sempre secondo quanto riporta Blogo, il programma oltre a perdere lo studio perderà anche la diretta e verrà trasmessa, quindi, una versione registrata. Va aggiunto, infine, che a partire da lunedì 12 settembre il programma cederà il posto ad Antonella Clerici ed il suo È sempre mezzogiorno.