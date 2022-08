Camper, Rai1: commozione sfiorata per un ospite di Roberta Morise e Tinto

Pino Strabioli ospite di Camper su Rai1: commozione sfiorata per il ricordo di Gabriella Ferri

E’ stato Pino Strabioli l’ospite che Lorenzo Branchetti, inviato del programma condotto da Tinto e Roberta Morise, ha intervistato nella puntata di oggi, lunedì 1 agosto 2022, raggiungendolo a Piazza Farnese, nel cuore della capitale, nei pressi della casa in cui ha vissuto una cantante mai dimenticata, Gabriella Ferri, scomparsa purtroppo prematuramente il 3 aprile del 2004. “Lei è stata una delle prime persone che hai conosciuto qui a Roma, avevate un rapporto quasi fraterno e viveva proprio in questo quartiere” ha detto Branchetti al suo ospite, il quale ha risposto:

Si, Gabriella abitava in questa piazza. Quello di fronte è il palazzo in cui viveva.

L’ospite di Tinto e Roberta Morise: “Ecco cosa ho fatto quando ho conosciuto Gabriella Ferri”

“Appena ho scoperto l’indirizzo di Gabriella, sono andato a casa sua, le ho citofonato, lei mi ha aperto, sono salito e finalmente l’ho conosciuta” ha raccontato l’ospite di Camper, ribadendo sorpreso: “Mi ha aperto la porta di casa sua e siamo diventati molto amici”.

Lei è un pezzo del mio cuore ma anche un pezzo di Roma

ha aggiunto subito dopo, mentre la regia della trasmissione ha mandato in onda alcune immagini dell’artista mentre si esibiva in famosi show dei decenni passati.

L’emozione di Roberta Morise a Camper: “Settimana dedicata alla mia regione, la Calabria”

Chiusa la parentesi romana, appunto con il ricordo di Gabriella Ferri, le telecamere di Camper sono tornate in Calabria, regione alla quale sono dedicate le puntate di questa settimana, con una Roberta Morise decisamente emozionata essendo proprio calabrese. “Oggi è il 1° agosto e noi siamo ancora qui” ha ironizzato inoltre la conduttrice all’inizio della trasmissione, mentre Tinto, avvicinandosi a lei, l’ha abbracciata dicendole: “Diamoci un bacio”, come si intravede nella foto in alto. Camper, lo ricordiamo, andrà in onda fino a venerdì 9 settembre: è stata confermata proprio quella del secondo venerdì del mese prossimo come data dell’ultima puntata, dopo i cambiamenti avvenuti nelle ultime ore in Rai che vedono invece Estate in diretta chiudere prima.