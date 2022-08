Addio Estate in diretta: Roberta Capua e Gianluca Semprini chiudono prima

Roberta Capua e Gianluca Semprini anticipano la chiusura del programma: il motivo

La crisi di governo, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha provocato diversi cambiamenti ai palinsesti estivi. Ma niente a confronto di quello che ha comportato la successiva caduta del governo e il richiamo alle urne. Infatti con le imminenti elezioni politiche del 25 settembre la messa in moto della nuova stagione televisiva per molti programmi partirà prima. In particolare l’edizione standard de La vita in diretta tornerà in onda da lunedì 5 settembre invece che dal 12. Ecco dunque che Estate in diretta chiuderà prima: i due conduttori di Rai1 saluteranno il pubblico venerdì 2 settembre invece del 9. Si tratta dunque di una settimana di anticipo per Alberto Matano che avrà diversi giorni di ferie in meno.

Estate in diretta ci sarà nel 2023? L’ipotesi della prossima edizione e il successo di quest’anno

Con il nuovo assetto di Rai1 previsto per settembre Roberta Capua e Gianluca Semprini sono costretti a salutare in anticipo il pubblico. Quest’ultimo sono ben due anni che premia i conduttori di Rai1 con ascolti giornalmente ottimi tra cronaca, attualità, spettacolo, interviste, musica, grandi ospiti e molto altro. Probabilmente è prematuro parlarne ma azzardare l’ipotesi di una terza edizione con la stessa coppia di conduttori non sembra poi così impossibile. L’affiatamento tra la Capua e Semprini è innegabile e la probabilità che ancora una volta squadra che vince non si cambia sembra alta. Da segnalare, inoltre, che quest’anno il programma di Rai1 è andato in onda un mese in più, partendo da giugno. L’anno scorso invece la trasmissione è stata trasmessa soltanto da luglio.

Cosa c’è nel futuro televisivo di Roberta Capua e Gianluca Semprini?

Per i due conduttori del pomeriggio estivo di Rai1 dunque manca circa un mese prima di concludere il loro lavoro. Dopo mesi intensi con Estate in diretta, e grandi dolori vissuti, anche quest’anno l’esperienza sta per concludersi. Al momento non è noto se ci siano nuovi progetti televisivi per loro. Semprini potrebbe però ottenere nuovi progetti come giornalista mentre la Capua potrebbe essere richiamata per la conduzione di PrimaFestival dopo l’esperienza di quest’anno.