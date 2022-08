Caterina Balivo, ardua sfida su La7: anticipazioni e data d’inizio di Lingo

La conduttrice sbarca nel preserale di La7: anticipazioni su Lingo-Parole in gioco

Dopo un’estate trascorsa su Tv8 prima, al timone di Chi vuol sposare mia mamma? e su Rai2 adesso alla guida di Help-Ho un dubbio, Caterina Balivo condurrà un preserale su La7 il prossimo autunno. La notizia è stata data durante la presentazione dei palinsesti di Urbano Cairo e sicuramente ha lasciato spiazzati in molti. Dopo anni trascorsi sulla Rai alla guida di programmi di tutorial e intrattenimento, come Detto Fatto e Vieni da me, adesso la conduttrice di Aversa di appresta ad affrontare un’ardua sfida professionale alla guida di un game show. A fornire anticipazioni e dettagli sul programma ci ha pensato TvBlog che ha rivelato solo che si tratta di un game show basato sulle parole con uno scheletro piuttosto chiaro e semplice.

Caterina Balivo si cimenta con un game show: data d’inizio e anticipazioni

La data d’inizio di Lingo-Parole in gioco è lunedì 12 settembre ma non si esclude che possano esserci degli slittamenti anche tenendo conto che saremo in pieno periodo di campagna elettorale. Infatti, con le elezioni fissate per il 25 settembre non è escluso che Enrico Mentana con il suo Tg possa chiedere in anticipo la linea. Il game show, infatti andrà in onda dalle 19.00 alle 19.55 circa fino a lasciare la linea al Tg di Mentana. Si tratta di una sfida importante sia per la conduttrice che anche per la rete, che in questi anni ha preferito concentrarsi su programmi di informazione e che adesso sperimenta anche i game show.

La7 punta sulla conduttrice campana con un game show: reggerà la sfida con Liorni e Scotti?

A rendere complicato il tutto c’è anche il fatto che il nuovo programma Lingo-Parole in gioco andrà a sfidarsi con due colossi dei preserali. Da una parte ci sarà Marco Liorni con il suo Reazione a Catena in onda su Rai1 mentre Canale5 punterà tutto su Caduta Libera di Gerry Scotti. Caterina Balivo, riuscirà a reggere il confronto negli ascolti? In realtà avrò ben 100 puntata per riuscire a conquistare il pubblico di La7. Nel frattempo, il programma di seconda serata su Rai2 nonostante i continui cambiamenti di orario sta riscuotendo un ottimo successo.