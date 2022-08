Caterina Balivo: cambio d’orario improvviso per Help, ma c’è una bella notizia

Help! Ho un dubbio cambia orario: l’annuncio della conduttrice: “Fa caldo starete svegli”

Momento ricco di impegni professionali per la conduttrice campana che dopo due anni di assenza della tv, se si esclude la sua partecipazione come giurata a Il cantante mascherato, è ritornata in onda con ben due programmi ed un terzo a settembre. Chiusa la parentesi su Tv8 con Chi vuole sposare la mia mamma? Caterina Balivo è nella seconda serata di Rai2 al timone di un nuovo show. La prima puntata è andata in onda martedì scorso mentre la seconda andrà in onda questa sera, giovedì 4 agosto, ma ad un nuovo orario. Ad annunciare il cambiamento improvviso è stata la stessa conduttrice che sui social ha avvertito:

“Attenzione, stasera seconda puntata a mezzanotte su Rai2…lo so ma fa caldo starete svegli.”

con tanto di emoticon di faccine divertite. La prima è andata in onda intorno alle 22.50.

Caterina Balivo, il suo nuovo programma di Rai2 vola negli ascolti: debutto al 5.2% di share

Non si fermano i cambiamenti del palinsesto di Rai2 nemmeno in estate, e così dopo il debutto slittato di qualche giorno, adesso la conduttrice di Aversa è alle prese con un nuovo ed improvviso cambio d’orario, la puntata di questa sera di Help! Ho un dubbio andrà in onda a partire dalla mezzanotte e fino all’01.00 circa a differenza della prima che è stata trasmessa circa un’ora prima (dalle 22.55 alle 00.00). Cambiamenti di orario a parte, per la conduttrice c’è una bella notizia, la puntata del debutto, infatti, ha registrato degli ottimi ascolti venendo vista da registra 538.000 spettatori di media con un buon 5,2% di share.

Il programma di Rai2 parte con degli ottimi ascolti: possibile il passaggio in prima serata?

Gli ottimi ascolti della prima puntata di Help, nonostante l’agguerrita concorrenza vista la presenza non solo dei film su Rai1 e Canale5 ma soprattutto di Battiti Live di Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Ed in molti dunque si chiedono come mai un programma nuovo, originale e divertente non venga riproposto in prima serata anziché in seconda. Il format ruota attorno a dei protagonisti diversi in ogni puntata che si sottopongono al giudizio del pubblico in studio nel compiere varie scelte in cui sono in dubbio.