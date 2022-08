Caterina Balivo non si ferma: in autunno ritorna in prima serata su Tv8

Chi vuole sposare mia mamma? torna in onda a novembre: l’annuncio della conduttrice

Si è fermata per due anni, rimanendo lontana dalla tv e partecipando solo come giurata ne Il cantante mascherato, adesso invece Caterina Balivo è tornata in onda e lo ha fatto in grande stile con ben tre programmi in tre reti diverse. Ed adesso un ulteriore novità l’ha annunciata proprio lei sui suoi social. La conduttrice infatti, rispondendo ad una domanda di una sua follower su Instagram ha annunciato che Chi vuole sposare mia mamma? Tornerà in onda a novembre su Tv8 non ha specificato se si tratta di puntate inedite o in replica ma sta di fatto che nel prossimo autunno vedremmo la conduttrice di Aversa al timone del dating show in cui delle mamme cercheranno la loro anima gemella con l’aiuto ed i suggerimenti dei propri figli.

Caterina Balivo non si ferma: tutti i nuovi programmi della prossima stagione

La conduttrice nata e cresciuta in Rai dove per anni ha condotto Detto Fatto ed altri programmi come Festa Italiana e Vieni da me, dopo il suo stop volontario per dedicarsi alla famiglia ed ai figli ha rivelato, in diverse interviste, di non identificarsi più in una rete ma di scegliere quale programma condurre partendo dal progetto. E quindi dopo averla vista questa estate prima al timone di Chi vuole sposare mia mamma? che ritornerà in autunno su Tv8 ed adesso al timone di Help-Ho un dubbio nella seconda serata di Rai2. Nella prossima stagione televisiva sbracherà anche su La7 dove l’attende l’ardua sfida di condurre un game show dal nome Lingo in una fascia che vede i colossi Reazione a catena e Caduta Libera, condotti rispettivamente da Marco Liorni e Gerry Scotti. Riuscirà a farsi valere negli ascolti?

Ottimi ascolti per Help-Ho un dubbio: possibile il passaggio in prima serata?

Ogni martedì e giovedì Caterina Balivo è al timone del programma di Rai2 di seconda serata incentrato sui dubbi dei concorrenti che si sottopongono al giudizio del pubblico in studio. Gli ascolti sono ottimi, la puntata andata in onda ieri, infatti, ha raggiunto 482.000 spettatori pari al 5.8% di share. Numeri importanti che addirittura hanno portato alcuni siti, come TvBlog, ad ipotizzare il passaggio in prima serata.