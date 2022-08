Che Dio ci aiuti 7, Zeudi Di Palma sul suo ruolo: “Storia familiare devastante”

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7, nel cast arriva Miss Italia 2022: “Storia devastante”

Nella prossima stagione televisiva la fiction con protagoniste Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi tornerà in onda con la nuova stagione e tra le tanti novità una riguarda l’ingresso nel cast della Miss Italia in carica Zeudi De Palma. La giovane, stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale di TvMia, ha fornito delle anticipazioni sul suo ruolo:

“Nei provini che ho fatto per Che Dio ci aiuti mi è stato chiesto di interpretare una ragazza con una storia familiare devastante, parla in dialetto ed a livello estetico ci tiene ad essere sempre impeccabile.”

Spoiler nuova stagione fiction di Rai1, Zeudi Di Palma svela: “Il mio personaggio è fragile”

Il settimanale sopra citato riporta anche dichiarazioni della giovanissima Miss Italia 2023 sul suo personaggio nella prossima stagione di Che Dio ci aiuti. La giovane ha rivelato:

“Malgrado dimostri una certa personalità, un certo carattere, in realtà è una ragazza fragile come un cristallo.”

E poi ha anche aggiunto che anche lei non ha avuto affatto una vita facile essendo stata abbandonata ad appena un anno dal padre. Sua madre ha fatto moltissimi sacrifici per far si che lei ed i suoi fratelli più grandi non mancasse nulla ed i sacrifici sono stati ricompensati perché lei ed i suoi fratelli sono dei ragazzi con la testa sulle spalle. La sorella studia all’Accademia delle Belle Arti mentre il fratello frequenta il Conservatorio e lei stessa studia Sociologia all’Università Federico II di Napoli ed è stagista in un’azienda.

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni sulla trama e sul cast della nuova stagione

Per quanto riguarda, invece, la fiction di Rai1 giunta ormai alla sua settima stagione, le anticipazioni svelano che ci saranno tante novità. Elena Sofia Ricci (Suor Angela), a causa di altri impegni, non sarà presente in tutte le puntate mentre Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi) avrà un ruolo più importante e di primo piano rispetto alle scorse stagioni. Quest’ultima, inoltre, in un’intervista recente sul suo personaggio aveva ammesso: “Rivesto dei panni che non mi appartengono moltissimo. Ma sono felice di tornare nei panni di Azzurra che è un personaggio che amo molto”. Nel cast invece arriverà anche un famoso volto di Don Matteo.