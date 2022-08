Davide Donadei frequenta un’ex dama di U&D? La segnalazione clamorosa

L’ex fidanzato di Chiara Rabbi ritrova l’amore? Ecco con chi è stato avvistato a cena

Davide Donadei da quando è finita la sua storia d’amore con Chiara Rabbi nata nel dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, continua ad avere i riflettori del gossip puntati. Nelle scorse ore sul web è comparsa una segnalazione clamorosa riguardante l’ex tronista, poichè è stato avvistato a cena in compagnia di Roberta Di Padua, nota al pubblico per essere una ex dama del trono over.



L’ex tronista e l’ex di Riccardo Guarnieri hanno passato la notte insieme? Il rumor

Sta facendo mormorare il popolo della rete, una notizia riguardante Davide Donadei e Roberta Di Padua, una ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. In particolare i due sono stati fotografati a cena nello stesso tavolo, e l’influencer napoletana Deianira Marzano ha ipotizzato che potrebbero aver trascorso la notte insieme. Subito dopo la serata però l’ex tronista ha condiviso una fotografia in cui si è mostrato a letto, in un hotel a Napoli in cui si nota che è da solo. Nonostante ciò l’esperta di gossip ha scritto: “Fa vedere che era da solo, e lei sicuro nascosta dietro, ma che disagio”. A questo punto l’influencer è arrivata a sostenere che il ristoratore si sentiva con l’ex dama anche quando era fidanzato con Chiara Rabbi, che nei giorni scorsi è intervenuta in sua difesa: “Per me si sentivano di nascosto già da prima, anche se lui diceva che era solo lei a scrivergli. E ovviamente appena si è levato Chiara davanti si è visto a Napoli con lei, per passare la notte insieme“.

Davide Donadei fa chiarezza sul rapporto con Roberta Di Padua: “Avevamo cose di cui parlare”

A fare chiarezza sul suo rapporto con l’ex di Riccardo Guarnieri, ci ha pensato proprio l’ex tronista. Dopo aver mostrato i messaggi che si sono scambiati in chat mentre era fidanzato, ha affermato: “Quando vengo preso di mira su mancanze di rispetto impazzisco”. Riferendosi all’ex dama del trono over ha aggiunto: “Dal 29 luglio dopo che ho reso pubblica la fine della storia con Chiara mi ha scritto come stai. Nella diretta di ieri dico che rimanevo da solo a mangiare una pizza, abbiamo deciso di mangiarla insieme. La guerra non mi interessa farla, se avessimo voluto fare giochini strani come state dicendo non mi sarei andato a mangiare la pizza in una pizzeria strapiena. Avevamo cose di cui parlare“. Infine dopo aver detto che essendo libero da circa due mesi ha il diritto di vedere una ragazza, ha concluso con queste parole: “Forse non devo dar conto a nessuno, non capisco neanche il motivo delle continue foto ancora, non voglio fare la guerra, voglio portare rispetto, le nostre vite devono andare avanti”.