Chiara Rabbi difende Davide Donadei dopo la rottura: “Basta con questa storia”

Il chiarimento dell’ex corteggiatrice dopo le critiche: “Sui social ho sempre parlato e difeso”

Davide Donadei e Chiara Rabbi una coppia nata nel dating show pomeridiano di Canale 5 che vede al timone Maria De Filippi, continuano a essere al centro del gossip per la loro recente rottura. La giovane ex corteggiatrice nelle scorse ore ha risposto alle domande dei suoi fan e a uno dei tanti che le ha detto di essere troppo sulla difensiva sul suo ex, nonostante lui non faccia la stessa cosa ha risposto facendo una precisazione:

“Basta con questa storia, poi andiamo a creare mostri quando non ce ne sono, sui social sono sempre stata molto chiacchierona, ho sempre parlato e difeso“.

Chiara Rabbi perde la pazienza e sottolinea: “Io e Davide Donadei ci siamo sempre rispettati”

Di recente Davide Donadei un ex tronista di Uomini e Donne e la sua fidanzata si sono detti addio. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice sempre molto attiva sui social, a uno dei suoi follower che non ha nascosto il proprio dispiacere per non avere sue risposte, ha confessato: “Veramente non parlo con nessuno, anzi mi dispiace ma in questo periodo è così”. A chi invece le ha fatto notare che il suo ex si sente grande adesso, ha replicato: “Ma ragazzi dove sta il problema? Ogni persona affronta le situazioni come meglio sente e crede, e sicuramente l’importante è stare bene”. Dopo aver ammesso che essere suscettibile alle critiche è uno dei suoi pregi migliori, la giovane romana ha fatto capire di aver perso la pazienza a causa di chi le rimprovera il fatto di prendere le difese del suo ex, dato che in un suo video di sfogo ha specificato che hanno sempre usato Instagram in modo differente con queste parole:

“Abbiamo sempre pubblicato la nostra intimità in modi diversi. Ci siamo sempre rispettati entrambi e continuiamo a farlo ma soprattutto se lui non fa vedere di stare male non significa che non stia soffrendo. Forse proprio non esponendosi che mi difende e mi tutela?”.

L’ammissione di Chiara Rabbi sull’ex tronista: “Per me lui è ancora molto importante”

Intanto di recente l’ex corteggiatrice dopo non aver nascosto il suo dispiacere per la fine della storia d’amore con il suo ex, ha ammesso: “Per me lui ancora ad oggi è molto importante”. Poi oltre ad invitare i suoi fan a non prendere nessuna parte, ha fatto capire che mai lei e l’ex tronista faranno sapere pubblicamente la ragione per cui non stanno più insieme: “I problemi tra me e lui rimarranno tra di noi e solo noi sappiamo quanto entrambi stiamo soffrendo! Non vorrei più leggere cose brutte e non vere. Vi chiedo solo un po’ di rispetto“.