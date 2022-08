Elodie vicina ad un suo famoso collega? Il gossip che non ti aspetti

Samuele Bersani ha fatto breccia nel cuore della popolare cantante? L’ultimissimo gossip

Una delle protagoniste assolute di questa estate che sta volgendo al termine è stata senza ombra di dubbio Elodie. Difatti i gossip sulla sua vita privata si sono letteralmente sprecati. E proprio a tal proposito la fanpage instagram Very Inutil People ha riportato un’altra succosa indiscrezione, che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? Pare che nel dietro le quinte dell’evento ‘La Notte della Taranta’ lei e il popolare cantautore sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti molto intimi, tanto da far indurre a pensare che possa essere nato un amore:

“Galeotto fu il festival? Così parrebbe, anzi, il backstage, dove sarebbe scoccata la scintilla. Bersani e la Patrizi sarebbero stati visti in atteggiamenti parecchio intimi…”

Sempre in base alle indiscrezioni raccolte dalla popolare fanpage instagram Very Inutil People pare che Samuele Bersani e la cantante, che è stata sorpresa dal magazine Diva e Donna baciare una donna, si sarebbe addirittura scambiati i numeri di telefono per restare in contatto: “I cantanti si sarebbero scambiati anche i numeri di telefono…” Non è finita qua perchè pare che lui abbia anche colto la palla al balzo per farle un’importante promessa. Quale? Dedicarle presto una canzone d’amore:

“Udite, udite… Lui le avrebbe fatto una dichiarazione importante ed alquanto impegnativa: la promessa di una canzone d’amore dedicata a lei…”

Potrebbe essere nata una coppia? Bersani sarà riuscito a farle dimenticare il suo ex fidanzato storico Marracash?

La fanpage instagram Very Inutil People ha poi rivelato che Elodie pare che sia stata molto contenta nell’aver ricevuto questa promessa dal popolare cantautore Samuele Bersani: “Elodie sarebbe stata davvero compiaciuta dalla cosa…” La suddetta fanpage ha anche tenuto a precisare di aver ricevuto questa soffiata da una gola profonda, che si è sempre rivelata assai affidabile: “Non posso dire chi è questa fonte, ma non è la prima volta che passa ‘simili informazioni’…” Si segnala che al momento nessuno dei due artisti ha commentato l’indiscrezione.