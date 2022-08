Elodie ha trovato l’amore? Scatta un bacio a sorpresa con un’altra donna

La cantante sorpresa a baciare una donna: il clamoroso scoop di Diva e Donna

Elodie si è ormai lasciata con Marracash da diverso tempo. Tuttavia quest’ultima ha sempre ammesso sui giornali ed in Tv di essere praticamente certa di non riuscire a trovare in futuro una altro uomo capace di farle battere il cuore in quel modo. Finita qua? Nemmeno per idea perchè proprio sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna uscito oggi in tutte le edicole sono state pubblicate delle foto esclusive in cui la popolare cantante ex concorrente di Amici di Maria de Filippi è stata sorpresa a baciare una donna: “Siamo di fronte ad un bacio a sorpresa, tra Elodie ed un’altra donna…” Che quest’ultima sia riuscita a farle dimenticare il famoso rapper?

Elodie molto vicina ad una misteriosa donna: svelata l’identità di quest’ultima

Chi sarà mai la donna con cui la cantante è stata sorpresa a baciarsi? In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale di gossip Diva e Donna questa misteriosa donna si chiamerebbe Lorenza e sarebbe una grande amica dalla popolare giornalista di Dazn, Diletta Leotta: “E’ una bellezza mediterranea che certamente non passa inosservata…” Le due si sono date un bacio appassionato in vacanza a Sardegna: “Sembra un bacio decisamente appassionato ad occhi chiusi…” Questo bacio tra questa donna e la cantante, la quale continua ad essere sotto i riflettori del gossip, è scattato in un ristorante a Cala Granu:

“Con loro ci sono anche Diletta Leotta con il suo nuovo fidanzato (il modello-laureato Giacomo Cavalli) ed il pilota Andrea Iannone…”

Cantante ed il suo debutto al cinema: successo inarrestabile per lei

Si segnala invece che sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 è stato fatto presente che Elodie sta vivendo un momento davvero d’oro. Difatti quest’ultima debutterà presto al cinema nel film Ti mangio il cuore, dove interpreterà i panni di una moglie di un boss della malavita pugliese. Per lei questo è senza ombra di dubbio un esordio di grande prestigio, con buona pace di tutte le malelingue che non avevano scommesso un soldo sul suo successo, come ha fatto presente il magazine. In base alle indiscrezioni raccolte dal settimanale pare inoltre che questo sarà il primo di una lunga serie di film in cui prenderà parte: “Sarebbe molto talentuosa…”