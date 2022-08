Estate in diretta, Gianluca Semprini: “Scusate la brusca interruzione”

Gianluca Semprini ed i problemi di tempo nel talk di Rai1: “Scusate la brusca interruzione”

La puntata di oggi di Estate in diretta, martedì 23 agosto, è stata contraddistinta dalla mancanza di tempo che hanno costretto i due conduttori ad andare velocemente. E soprattutto durante il collegamento con Roberta Bruzzone, a causa anche di problemi tecnici, Roberta Capua ed il collega hanno dovuto veramente correre tanto che Semprini nel dare la parola alla criminologa prima ha premesso: “Ha pochi secondi dottoressa.” E poi ha aggiunto dispiaciuto:

“Scusate l’interruzione brusca ma dobbiamo andare in pubblicità.”

La nota criminologa stava dicendo la sua sulla nota vicenda di cronaca della morte di Liliana Resinovich e sugli ultimi aggiornamenti dopo che pare che il cadavere della donna sia stato congelato.

Estate in diretta, il giornalista corretto da Roberta Capua: “Ho sbagliato la citazione”

Dopo essersi scusato per l’interruzione brusca, Gianluca Semprini ha commesso una gaffe in chiusura di trasmissione. Nel dettaglio, purtroppo poche ore fa è stata annunciata la morte dell’attore e comico Gino Cogliandro ed il giornalista lo ha voluto salutare e ricordare con un sua celebre battuta:

“Permettetemi di ricordare Gino Cogliandro, purtroppo ci ha lasciato…’L’acqua scarseggia….”

a questo punto però è intervenuta Roberta Capua che lo ha corretto: “No è ‘l’acqua è poco e la papera non galleggia’” ed il giornalista infine è stato costretto ad ammettere con il riso: “Mannaggia l’ho sbagliata!” Non è la prima volta, in realtà, che Semprini commette una gaffe e viene corretto dall’attenta e precisa collega.

Roberta Capua e Gianluca Semprini tra cronaca e leggerezza nella puntata di oggi del talk di Rai1

Nella puntata odierna di Estate in diretta i due conduttori hanno affrontato vari temi da quelli più crudi e terribili come le notizie di cronaca nera a quelle più leggere come argomenti di gossip e di attualità. Inoltre ospite della trasmissione è stato il cantautore Mario Lavezzi che si è raccontato tra aneddoti e curiosità in una lunga intervista concessa alla padrona di casa. In chiusura, infine, Capua e Semprini hanno dato la linea come di consueto al quiz Reazione a catena di Marco Liorni.