Gaffe a Estate in diretta: Gianluca Semprini sbaglia la data di chiusura

Estate in diretta: piccola gaffe del conduttore sul finale, corretto dalla collega

E’ terminata con una gaffe di Gianluca Semprini la puntata di oggi, venerdì 19 agosto 2022, del programma del pomeriggio estivo di Rai1: il conduttore ha infatti sbagliato la data di fine della trasmissione, indicando il 3 settembre anziché il 2. Salutando e ringraziando i telespettatori che hanno seguito la puntata odierna, dando poi loro appuntamento a lunedì, il giornalista ha detto infatti “Torneremo a farvi compagnia, saremo con voi fino al 3 settembre”. Un errore che non è passato inosservato per Roberta Capua, la quale pochi minuto dopo ha rettificato.

Roberta Capua corregge Gianluca Semprini: “Saremo qui fino al 2 settembre, non fino al 3”

Dopo un intervento di Sandro Giacobbe, che si è esibito negli ultimi minuti della trasmissione, ha preso la parola Roberta Capua che, dando di nuovo appuntamento ai telespettatori per lunedì, si è rivolta al collega precisando: “Comunque saremo in onda fino al 2 settembre e non fino al 3”. Un po’ confuso, Semprini le ha chiesto: “Sicura?”, e Roberta ha risposto “Sicurissima!”, dunque Gianluca ha ironizzato dicendo che, vista la chiusura anticipata di un giorno rispetto alla data da lui erroneamente pensata, si unirà alla Nazionale Cantanti per la Partita del Cuore (Sandro Giacobbe ha invitato scherzosamente entrambi i conduttori a giocare con tutti gli artisti che saranno in campo). Per quanto riguarda la fine di questa edizione estiva del programma, invece, ricordiamo che era inizialmente fissata a venerdì 9, ma l’anticipo dell’edizione invernale condotta da Alberto Matano ha fatto spostare la data di chiusura indietro di una settimana.

I conduttori di Estate in diretta e la battuta sulla Partita del Cuore, Roberta Capua: “Farò l’arbitro”

“Mi unirò a voi” ha detto sul finale della diretta Gianluca Semprini rivolgendosi all’artista menzionato nel paragrafo precedente, sempre in riferimento alla Partita del Cuore che il 7 settembre andrà in onda su Rai2 in prima serata, mentre Roberta Capua ha invece detto ironicamente di voler fare l’arbitro. Un finale di settimana, quindi, all’insegna delle battute, dopo diversi momenti toccanti della puntata di oggi ma anche delle precedenti, con Roberta che ha lanciato un allarme, venendo anche criticata per una frase pronunciata mentre era in onda.