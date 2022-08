Fabio Testi torna a parlare del GF Vip e svela: “Con la Rai ho difficoltà”

Fabio Testi ha accettato il Grande Fratello Vip solo per soldi, e svela: “Se mi offrono un reality, corro”

In una recente intervista al settimanale Nuovo Tv l’attore nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato candidamente di avervi partecipato solo per denaro. Viva l’onestà, d’altronde, dato che tutti quelli che vi partecipano si inventano le più grandi scuse pur di nascondere il vero motivo. Inoltre ha aggiunto quanto segue: “Sei mi offrono un reality show, io corro!”. Magari un reality dove non ci sia di mezzo la Rai, dato che “ho avuto certe difficoltà” che il pubblico ricorderà ancora adesso.

“Non mi invitano più in Rai dai tempi di Parliamone Sabato”: le parole dell’attore

E sempre Fabio Testi ci ha tenuto a spingere il perché in Rai ha delle difficoltà e del perché “non mi invitano più dai tempi di Parliamone Sabato”. Nella trasmissione del weekend condotto da Paola Perego andò in onda uno spazio in cui si parlava delle donne dell’Est. Scoppiò un tale vulcano di polemiche che il programma chiuse i battenti causando non pochi squilibri emotivi a coloro che ci lavoravano alacremente. Da lì in poi Fabio Testi non è più stato invitato nella televisione di Stato. E la domanda sorge spontanea: ma si può impedire a un attore di 81 anni di partecipare in televisione? Comunque se mai un reality (il GF Vip ha il problema delle elezioni) dovesse fargli un’offerta vantaggiosa lui non ci penserebbe due volte e accetterebbe quanto subito.

Fabio Testi prende mille euro di pensione: tanti gli artisti a fine carriera che non navigano nell’oro

Sono tanti i vip e personalità del mondo dello spettacolo che prendono poco di pensione e che sono costretti a lavorare ancora in tarda età: non solo Fabio Testi, che comunque prende mille euro di pensione e ha saputo investire bene i suoi guadagni, tanto da permettersi un degno tenore di vita, ma anche Giucas Casella è costretto a lavorare dato che prende 800 euro di pensione; Simona Izzo ha ammesso di prendere mille euro e che non gli bastano per vivere; infine Barbara Bouchet prende solo 500 euro al mese di pensione perché è stata truffata dagli agenti che non le hanno versato i corretti contributi.