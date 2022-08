GF Vip 7, cosa succederà per le elezioni? Ecco come voteranno i concorrenti

I concorrenti del GF Vip potranno andare a votare: la casa di Cinecittà rimarrà vuota?

E’ in arrivo un problema per la nuova edizione del reality show che vede al timone Alfonso Signorini, e prontissimo a tornare su Canale 5. In particolare il conduttore dovrà gestire la situazione legata alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, e già non mancano i possibili scenari. In anteprima Giuseppe Candela su Dagospia ha fatto sapere in che modo voteranno i concorrenti, che prima di varcare la famosa porta rossa dovranno rispettare il periodo di quarantena come di consueto a causa delle normative legate al Covid-19. Dopo aver espresso il proprio voto i gieffini non potranno rimettere subito piede nella casa di Cinecittà. poichè dovranno stare in isolamento per alcuni giorni in una camera di hotel, per evitare che si possa creare un focolaio.



Cosa faranno i gieffini per le elezioni? La messa in onda del programma potrebbe essere sospesa

I concorrenti del GF Vip 7 avranno la possibilità di esercitare il diritto di voto per le elezioni politiche del 25 settembre. Come ha fatto notare Giuseppe Candela su Dagospia, quindi il noto reality show dovrà fare i conti con due problemi. Nel corso della prima puntata in onda il 19 settembre ci sarà l’ingresso dei primi concorrenti, mentre gli altri entreranno in gioco nel secondo appuntamento serale. Ci sono di mezzo le elezioni, e i gieffini potranno uscire dalla casa di Cinecittà per andare a votare nelle rispettive città, ma per rientrare dovranno fare la quarantena. Salvo ulteriori cambiamenti dell’ultimo minuto, il seguitissimo programma andrà in onda due volte a settimana, cioè lunedì e giovedì. Nella seconda settimana il reality si sfiderà con il tanto atteso confronto tra Enrico Letta e Giorgia Meloni che andrà in onda in prima serata su Rai 1. Al momento non si sa se il programma di Alfonso Signorini verrà trasmesso lo stesso qualora la casa più spiata dagli italiani dovesse essere vuota, se tutti i concorrenti si recheranno a votare: a tal proposito non è da escludere l’ipotesi di sospendere la messa in onda per il tempo necessario.

Alessio Tripi nel cast del Grande Fratello Vip? Lui annuncia il suo ritorno in tv

Intanto nelle scorse ore Alessio Tripi noto al pubblico per la recente partecipazione a La Pupa e il Secchione Show ha lanciato un indizio sui social, che ha fatto ipotizzare che potrebbe essere uno dei concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini. Nello specifico l’ex pupo ha fatto capire che prossimamente tornerà in tv, dato che oltre a inserire in un post il logo di Canale 5 ha aggiunto: “Le chiamate improvvise sono quelle più belle. Stay tuned, non vedo l’ora di raccontarvi tutto“. Il ragazzo dal fisico scolpito poi dopo aver detto di aver spoilerato troppo ha anticipato: “Posso solo dirvi che ci saranno tantissime risate anche a questo giro”.