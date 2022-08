Fedez e Chiara Ferragni: chi guadagna di più tra i due? Ecco tutta la verità

Fedez fa un importante chiarimento: “Io e mia moglie prendiamo li stessi soldi”

In una recente diretta su Twitch, come riportato dal portale Biccy.it, il popolare rapper ha fatto un importante chiarimento sui suoi guadagni. Cosa ha detto? Il marito di Chiara Ferragni ha rivelato che più o meno lui e sua moglie guadagnano le stesse cifre con le loro rispettive attività:

“Siamo simili da quel punto di vista…Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. No che non sono il mantenuto di Chiara…”

L’artista ha poi tenuto a chiarire che le spese vengono sempre divise a metà: “Dividiamo tutto a metà…E’ family power tutto diviso…” Insomma nessuno mantiene nessuno nella famiglia Ferragnez.

Chiara Ferragni conferma quanto detto dal marito sui loro guadagni: “Siamo simili su quel piano”

Come riportato sempre dal portale di gossip Biccy.it, in questa diretta Twitch ha poi preso la parola la popolare influencer, che ha colto subito la palla al balzo per confermare quanto detto da suo marito Fedez per quanto riguarda i loro guadagni: “Diciamo che siamo simili su quel piano…” Successivamente la ragazza, che è finita al centro delle polemiche a causa di un video a Ibiza, ha anche puntualizzato il fatto che nel 2015 guadagnava più il popolare rapper, anche se con gli anni le cose si sono capovolte:

“Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. No, non lo so dai. Girl power! Ferragnez power diciamo….”

Fedez, la moglie fa una confessione: “Io e mio marito lavoriamo entrambi”

Chiara Ferragni, sempre parlando in questa diretta su Twitch dei relativi guadagni, ha anche confessato che sia lei che il marito lavorano tanto e quindi nessuno è il mantenuto di nessuno, anzi: “Non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto…” Biccy.it ha poi riportato che proprio la moglie del popolare rapper ha fatturato nel solo 2015 ben 10 milioni di euro con la sua attività sui social e le sue varie linee di moda, negozi, pubblicità, ecc…Certamente adesso i suoi guadagni saranno aumentati. Nel 2011 l’influencer è stata anche votata come blogger migliore dell’anno in assoluto.