Chiara Ferragni e Fedez: “E’ pericoloso!”, la madre di lei non approva la foto

Il rapper e la moglie criticati per un gesto estremo: bufera a causa di un video a Ibiza

Fedez e la moglie Chiara Ferragni nelle scorse ore sono finiti al centro di una polemica, per essersi ripresi con il cellulare su un punto molto pericoloso a Ibiza. Non sono mancate critiche infatti da parte dei tanti utenti della rete indirizzati al rapper e alla nota impenditrice, per essersi arrampicati nella parte più alta dell’isola spagnola.



I Ferragnez rimproverati dalla madre di lei: “Non ho approvato. Passaggio azzardato”

Chiara Ferragni e il marito Fedez nelle scorse ore hanno scatenato una bufera social, per essersi immortalati mentre sono saliti sul punto più alto di Ibiza. A detta di alcuni utenti della rete il rapper e la nota imprenditrice hanno mostrato insensibilità, poichè proprio di recente sulle montagne Vicentine, precisamente durante un’escursione ha perso la vita un giovane ragazzo 30enne cadendo precipitosamente per recuperare il telefono della sua fidanzata. I seguenti sono soltanto alcuni dei tanti commenti negativi: “Tipo proprio ieri è morto uno per fare una str*n*a** del genere”, “Pessimo esempio ed anche pericoloso, i giovani che possono imitare”, “Che bella ca*ata dopo quello che è successo al ragazzo di Rovigo”, “Ecco altri che rischiano solo per farsi una foto”. Non sfugge però ciò che ha scritto la signora Marina Di Guardo, nota per essere la madre della famosa influencer e imprenditrice, visto che ha fatto un chiaro rimprovero alla coppia:

“L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio, senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato“.

La confessione della nota imprenditrice: “Ecco perchè avevo il terrore di farmi paparazzare con Fedez”

Intanto nei giorni scorsi Chiara Ferragni si è lasciata andare a una confessione mai fatta prima, facendo sapere ai suoi follower su Tik Tok come si sono conosciuti lei e suo marito. Per iniziare l’imprenditrice ha raccontato che tutto ha avuto inizio sei anni fa, svelando che il rapper dopo aver apprezzato un suo video in cui aveva inserito una sua canzone le ha detto di volerla baciare. Dopo essersi sentiti in chat entrambi si sono dati un appuntamento: “Lui lì diventa un po’ più serio, e iniziamo a parlare su Instagram nei messaggi diretti, iniziamo una conversazione. Lui mi chiede se vogliamo uscire”. Poi oltre a non nascondere che inizialmente credeva che il rapper non fosse l’uomo adatto a lei, ha rivelato preoccupazione avuta: