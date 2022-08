Francesca Fialdini e l’ultimo saluto a Giada di Fame d’amore: “Male al cuore”

Giada di Fame d’amore, oggi i funerali: l’addio in lacrime della conduttrice

Si sono svolti oggi, giovedì 11 agosto, i funerali di Giada Bino, la giovane tra i protagonisti di Fame d’amore che dopo anni di lotta contro l’anoressia purtroppo si è spenta prematuramente nei giorni scorsi. Francesca Fialdini in lacrime ed addolorata oggi ha partecipato alle sue esequie per salutare per l’ultima volta la giovane ed ha voluto affidare ad Instagram il suo ultimo addio alla ragazza. La conduttrice Rai addolorata sui social ha dichiarato: ”

Le persone che volevi ci fossero sono venute, abbiamo ascoltato le tue canzoni preferite e tutto è stato fatto secondo le disposizioni che hai lasciato scritte nella tua ultima lettera. Ma che male al cuore.”

Francesca Fialdini straziata all’addio alla giovane protagonista del suo programma: “Ciao Giada”

La conduttrice di Da noi…a ruota libera e Fame d’amore ha immortalato sui social anche il momento, toccante ed emozionante, in cui sono stati fatti volare verso il cielo dei palloncini ed il tutto è stato salutato da un semplice: “Ciao Giada”. Già nei giorni scorsi la Fialdini aveva espresso tutto il suo dolore per la giovane perdita ed oggi si è mostrata ancora provata. La trasmissione di Rai3 Fame d’amore, di cui la giovane prematuramente scomparsa è stata una dei protagonisti, è incentrato sulle storie di ragazzi e ragazze che lottano contri i disturbi alimentari, alcuni riescono a vincere la loro battaglia altri invece purtroppo no. Lo scopo della docu-serie, tuttavia, è quello di puntare l’obbiettivo su queste realtà sperando che nei prossimi anni sempre più giovani riescano a non cadere in questi gravi e pericolosi disturbi.

Fame d’Amore prossima edizione: quando torna in onda il programma sui disturbi alimentari

Nei mesi scorsi durante la presentazione dei palinsesti Rai sono stati annunciati tutti i prossimi progetti di Francesca Fialdini. La conduttrice toscana tornerà in onda con Da noi…a ruota libera il 18 settembre e con la docu-serie incentrata sulle storie di persone che lottano contro i disturbi dell’alimentazione in seconda serata su Rai3 a partire da lunedì 24 ottobre. La conduttrice in molte interviste non ha mai nascosto di tenere molto a questo progetto.