Francesco Facchinetti ricoverato in ospedale: cosa ha avuto, fan allarmati

Il cantante dopo giorni rompe il silenzio: “Sono stato all’ospedale”

In questi giorni il cantante e produttore discografico è scomparso dai social allarmando i tanti fan che, essendo lui molto attivo, hanno temuto il peggio. Ed adesso a chiarire i motivi della sua assenza è stato lo stesso produttore che, attraverso delle Instagram stories, ha rivelato:

“In questi giorni non ho postato nulla perché ho avuto parecchie problematiche molto fastidiose che riguardano la mia salute. Sono andato all’ospedale, niente di gravissimo: mi hanno operato, mi hanno rispedito a casa, sono vivo e vegeto e sfortunatamente per voi sono ancora qua”.

Dunque, Francesco Facchinetti è stato ricoverato in ospedale e per questo assente dai social, fortunatamente adesso sta bene e si è ripreso.

Francesco Facchinetti allarma i fan per la sua assenza sui social: cosa ha avuto

Il cantante nei giorni scorsi è finito in ospedale per delle problematiche di salute, ma non ha specificato cosa ha avuto e perché è stato ricoverato. Tuttavia adesso che le sue condizioni di salute sono migliorate e sta bene ha voluto spendere due parole per ringraziare medici ed infermieri per il loro lavoro e la loro dedizione che in molti casi salvano delle vite. E proprio comparando la loro professionalità con lo stipendio che ricevono ha voluto lanciare una polemica tirando in mezzo i politici ed i loro lauti stipendi: “Ho controllato quanto guadagna mediamente un medico: 1700 euro al mese. Qualcuno potrà dire che non sono pochi. Compariamo la cifra con quella che guadagna chi ci complica la vita, i politici: circa 14.000 euro al mese.” Aggiungendo che il Paese dove sono pagati di più è proprio il nostro.

Il cantante dopo il ricovero in ospedale ringrazia il personale sanitario: “Persone incredibili”

Polemiche a parte, adesso che Francesco Facchinetti ha risolto i suoi problemi di salute dopo il ricovero in ospedale ha voluto ringraziare tutto il personale medico:

“Ho pensato quanto fossero incredibili tutte le persone che lavorano in ospedale: medici, infermieri, dottori, professori. Risolvono problemi non gravissimi come i miei ma salvano anche le vite.”

Di recente invece ha raccontare di aver rischiato la vita è stata la sua ex Alessia Marcuzzi in vacanza insieme a lui con le rispettive famiglie.