Paura per Alessia Marcuzzi: “Ho rischiato di morire”, il drammatico racconto

Brutta disavventura per la popolare conduttrice, che confessa: “Ho pensato davvero di morire”

Alessia Marcuzzi, il marito, i suoi due figli e l’ex compagno Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Faissol stanno passando questi giorni in vacanza a Londra. E proprio in questa occasione ha avuto purtroppo una brutta disavventura, che fortunatamente ha avuto un lieto fine. Di cosa si tratta? La popolare conduttrice ha rivelato ai suoi tantissimi follower su instagram che durante una cena se l’è vista davvero brutta, visto che ha rischiato di soffocare per non essere riuscita a deglutire correttamente un boccone di polpo:

“Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico. Ho pensato davvero di morire…”

Alessia Marcuzzi ha visto la morte in faccia: la confessione della conduttrice su instagram

La popolare conduttrice di Boomerissima su Rai Due, sempre in questo suo intervento su instagram, ha poi rivelato che solo grazie al pronto intervento della moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, la situazione non è degenerata:

“Non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto…”

E subito dopo la presentatrice, che è sempre al centro del gossip, ha rivelato che è riuscita ad espellere questo boccone di polpo andato di traverso: “All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione che era rimasto intatto…”

La presentatrice dopo la grande paura rivela: “Per fortuna ho poi ripreso a deglutire”

Alessia Marcuzzi ha poi concluso il suo intervento sul social fotografico asserendo che per fortuna è riuscita a respirare e deglutire come sempre: “Ho ripreso a deglutire…” Insomma la popolare conduttrice di origini romane ha vissuto un vero e proprio incubo durato due interminabili minuti, ma per fortuna tutto è andato per il meglio grazie al pronto intervento della moglie del suo ex compagno, Francesco Facchinetti. Quest’ultima non ha poi fatto mistero che anche gli altri clienti al ristornate hanno seguito tutta la scena rimanendo davvero a bocca aperta. Una volta che si è ripresa ha subito voluto ringraziare la moglie del suo ex compagno dandole un affettuoso abbraccio.