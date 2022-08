Francesco Totti sbeffeggiato allo stadio: lo striscione per Ilary Blasi

I sostenitori della Lazio dedicano un messaggio alla conduttrice: provocazione all’ex capitano?

E’ accaduto qualcosa di impensabile allo stadio Olimpico di Roma, che ha visto protagonista la conduttrice de L’Isola dei Famosi al centro del gossip per la separazione da Francesco Totti. In particolare i tifosi della Lazio tra il primo e secondo tempo del big-match di serie A che i biancocelesti hanno disputato contro i neroazzurri hanno mostrato uno striscione ironico e provocatorio, ovvero la testuale scritta: “Bentornata a casa Ilary”. In poche parole quest’ultima oltre vent’anni fa e prima di frequentare il padre dei suoi figli fu fogografata con la maglia laziale, una simpatia che poi si è lasciata alle spalle.



“Bentornata a casa Ilary”: lo striscione all’Olimpico diventa virale sui social

I tifosi della Lazio hanno approfittato di una partita allo stadio Olimpico di Roma, per esporre un messaggio verso Ilary Blasi. I sostenitori scendendo nel dettaglio hanno ricordato la recente rottura dell’ex coppia, dedicando queste parole alla conduttrice tramite uno striscione diventato virale sul social: “Bentornata a casa”. In particolare all’inizio della relazione con l’ex capitano, la famiglia della showgirl era laziale, e i tifosi hanno sempre sperato che la stessa seguisse le orme del padre, cosa che non è successa seppur in passato è comparso il suo celebre scatto fotografico in cui indossava una maglia laziale. Quindi con il loro gesto, i sostenitori hanno sbeffeggiato senza ombra di dubbio Il Pupone, e invitato la conduttrice a fare outing sul suo tifo per la Lazio. Adesso quindi c’è chi pensa che per la showgirl sia arrivato finalmente il momento di sbilanciarsi.

Imminente incontro decisivo per l’ex coppia? “Potrebbe tenersi l’1 settembre”

Intanto su La Repubblica è stato anticipato che a breve dovrebbe esserci in tanto atteso faccia a faccia decisivo, tra Francesco Totti e la presentatrice del reality show di Canale 5 basato sulla sopravvivenza:

“Il primo incontro potrebbe tenersi già l’1 settembre, ma potrebbe anche slittare di qualche giorno”.

Inoltre sono spuntati nuovi dettagli sull’intervista che la showgirl dovrebbe rilasciare ai microfoni di Verissimo, il seguitissimo programma condotto dalla sua collega Silvia Toffanin, per raccontare la sua verità sulla fine del matrimonio con l’ex capitano. A rompere il silenzio riguardo a ciò ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo nella sua rubrica del settimanale Oggi, visto che riferendosi alla popolare e chiacchierata 41enne ha affermato: “E’ assai dubbiosa se accettare o meno l’invito della sua amica”.