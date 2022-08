Ilary Blasi dirà la sua verità a Verissimo? Spuntano nuovi dettagli

Verissimo, la conduttrice è ad un bivio: accetterà l’invito di Silvia Toffanin?

Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul magazine Oggi in cui svela succosi retroscena sui personaggi del momento. E sull’ultimo numero uscito oggi in tutte le edicole ha posto le sue attenzioni su Ilary Blasi, asserendo che nonostante sui social appaia molto serena è comunque consapevole del periodo complesso che dovrà affrontare subito dopo le vacanze per via della battaglia legale legata alla separazione dall’ormai ex marito Francesco Totti. Per tale ragione il giornalista ha anche rivelato che la popolare conduttrice pare sia combattuta sull’accettare o meno l’invito della collega ad andare nel suo salotto Tv a dire tutta la sua verità:

“E’ assai dubbiosa se accettare o meno l’invito della sua amica Silvia Toffanin a rivelare tutta la sua verità in esclusiva a Verissimo…”

Cosa deciderà di fare?

Ilary Blasi ospite nel programma in onda nel weekend su Canale 5? L’ultimo retroscena

Il giornalista del settimanale Oggi, sempre in questo suo intervento, ha poi svelato un altro retroscena sulla popolare conduttrice, che continua ad essere al centro del gossip. Di cosa si tratta? In pratica pare che le persone a lei vicine stiano cercando in tutti i modi di farle accettare l’invito di Silvia Toffanin:

“Le persone più vicine alla Blasi, a partire dalla sua agente, stanno spingendo affinché si concretizzi l’ospitata Tv…”

Ovviamente l’ultima parola spetterà all’ex moglie di Francesco Totti, la quale al momento ha preferito stare lontana dai riflettori dopo aver annunciato tramite uno stringato comunicato stampa di aver deciso di separarsi.

Francesco Totti e l’ex moglie si sono lasciati per colpa di Francesco Iovino? Il nuovo gossip

Si segnala inoltre che sull’ultimo numero del settimanale Nuovo è stato dedicato un intero articolo su Ilary Blasi e il suo ex marito. In questa circostanza il giornalista ha rivelato di aver parlato con una gola profonda, che ha svelato un interessante retroscena. Questa persona ha dichiarato che nel momento in cui l’ex calciatore ha scoperto l’amicizia tra la Blasi e Iovino, che passerebbero molto tempo a Milano, dove lei lavora, avrebbe deciso di intensificare la frequentazione con Noemi Bocchi: