Gerry Scotti impressionato: “A Caduta libera non era mai successo prima”

“Abbiamo avuto una risposta impressionante”, il commento del conduttore di Caduta libera

Taglierà il nastro dell’undicesima edizione del game show di Canale5 Gerry Scotti che, sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha sottolineato di essere emozionato di tornare a condurre il programma. “La sensazione è simile al rientro a scuola” ha raccontato “la vacanza è bella, ma anche rivedere amici e colleghi, tornare alle proprie abitudini e frequentazioni”. Il 29 agosto infatti, a partire dalle 18.45, il conduttore sarà al timone del game show che ha lanciato Nicolò Scalfi e Christian Fregoni. Il nuovo campione Michele Marchesi dovrà difendere il suo titolo. In questi sette anni il programma è cresciuto molto, diventando sempre più amato dal pubblico a casa. Il presentatore ha infatti raccontato:

“Abbiamo avuto una risposta impressionante. Prima su 10 mila persone che si prenotavano per fare il provino se ne presentavano 6 mila. Quest’anno 9.500! Così i nostri autori hanno avuto modo di scegliere”.

Gerry Scotti ammette sul campione del game show di Canale5: “Sta molto sulle sue, a volte va pungolato”

“Con Nicolò Scalfi e Christian Fregoni c’era un affetto filiale, Michele è molto simpatico ed educato ma sta molto sulle se e a volte va pungolato”.

Questa la rivelazione del conduttore sul campione in carica di Caduta libera, che ha poi sottolineato: “Ha le caratteristiche del grande campione”. Ha poi anticipato che la selezione degli sfidanti è stata molto importante quest’anno:

“Sapendo quanto è bravo Michele stiamo cercando di scegliere antagonisti alla sua altezza. Abbiamo alzato l’asticella”.

Tutto è pronto perciò per la nuova edizione di Caduta libera, sulla quale è stato già svelato un retroscena, e che proporrà delle sfide sicuramente interessanti e in grado di tenere il pubblico a casa sintonizzato su Canale5.

Caduta libera festeggia un nuovo traguardo: pronta una puntata speciale con tutti i campioni

È pronto a festeggiare le 1000 puntate del game show di Canale 5 Gerry Scotti che ha anticipato che non mancherà una torta in studio per onorare il traguardo (proprio come accaduto con la puntata numero 500). Ma non è tutto! Il presentatore ha anticipato che in occasione del traguardo raggiunto “in quella settimana ci sarà una puntata speciale con tutti i campioni”. Intanto il conduttore pavese è pronto per una stagione televisiva impegnativa che lo vedrà nelle vesti di giudice di Tu si que vales e al timone di Striscia la notizia e Lo show dei record.