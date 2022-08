Gerry Scotti, incredibile retroscena su Caduta libera: “Eliminato…”

Gerry Scotti lancia un’anticipazione sul game show di Canale5: “Abbiamo eliminato tre giochi”

L’attesa sta per finire! Il 29 agosto partirà la nuova edizione di Caduta libera, l’undicesima in sette anni, e la sfida a colpi di parole e sinonimi tornerà su Canale5. A rompere il silenzio sullo show preserale, che ha lanciato personaggi del calibro di Nicolò Scalfi e Christian Fregoni, è stato proprio il conduttore di Mirandolo che, sulle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato una serie di retroscena sulla nuova edizione del programma. Ogni gioco nuovo che viene proposto in puntata segue un iter preciso: viene provato da conduttore e autori e “se la prova non diverte, viene bocciato”. Il presentatore ha poi raccontato che quest’anno “in lizza ce n’erano quattro nuovi” da testare, sottolineando poi:

“Abbiamo eliminato tre giochi”.

Nella nuova edizione dello game show infatti ci sarà solo una novità: il gioco “Dieci piccoli indizi”. Il campione e lo sfidante saranno impegnati su un argomento e riceveranno gradualmente una serie di indizi che porteranno alla soluzione.



“C’è una ragione in più per ricominciare con Caduta libera”, la confessione del conduttore

Emozionato in attesa del ritorno al timone de game show di Canale5, Gerry Scotti ha raccontato:

“La sensazione è di non aver mai smesso. Quest’anno c’è una ragione in più per dire ‘ricominciamo’: c’è stata una lunga pausa della messa in onda”.

A dicembre infatti c’è stata l’interruzione dello show per garantire l’alternanza con Avanti un altro. Il conduttore però ha sottolineato di essersi tenuto sempre in contatto con il gruppo di autori dello show e di essere carico per il ritorno sul piccolo schermo il 29 agosto. La prossima stagione televisiva sarà particolarmente impegnativa per il presentatore che sarà al timone di altre produzioni.

Gerry Scotti pronto a tornare in tv: tutti gli impegni della prossima stagione

Non sarà solo al timone di Caduta libera il conduttore lombardo che in queste settimane sta registrando le puntate della nuova edizione di Tu si que vales, in onda il prossimo autunno. Inoltre tra gennaio e febbraio tornerà a condurre Lo show dei record, ma non è tutto! A marzo infatti sarà dietro il bancone di Striscia la notizia. “La mia agenda è già tutta piena” ha svelato, sottolineando poi:

“Difficilmente ci sarà spazio per grandi novità”.

Il conduttore, che di recente ha lanciato l’allarme, si è detto però pronto ad abbracciare nuove sfide professionali se dovessero arrivare e le sorprese sicuramente non mancheranno nel corso della prossima stagione televisiva.