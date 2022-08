GF Vip 7 anticipazioni: Charlie Gnocchi nel cast? Arriva la conferma

Il conduttore radiofonico concorrente ufficiale del GF Vip 7? L’annuncio dell’ex gieffina

Nelle scorse ore non è di certo sfuggito l’annuncio fatto da Manila Nazzaro su Charlie Gnocchi, dato che in dei video condivisi nelle storie del suo profilo Instagram dopo aver fatto sapere che il suo collega ha dei grandi impegni televisivi alla stessa maniera di Valeria Graci ha confermato un’indiscrezione circolata sul web. In particolare l’ex gieffina ha assicurato la partecipazione del conduttore radiofonico al reality che vede al timone Alfonso Signorini:

“Lo rinchiudono in casa, quindi se lo tenessero!”.



Manila Nazzaro assicura la presenza del collega nel cast del noto reality: “Poveri inquilini!”

Continuano a esserci supposizioni, sui concorrenti che potrebbero varcare la famosa porta rossa della nuova edizione del GF Vip. Uno dei possibili candidati da diverse settimane è Charlie Gnocchi, un noto conduttore radiofonico, e se fino a qualche giorno fa non c’era alcuna certezza di vederlo nella casa di Cinecittà a confermare la sua presenza ci ha pensato la sua collega Manila Nazzaro affermando anche: “Poveri inquilini!”. Intanto uno dei concorrenti ufficiali è Giovanni Ciacci, mentre di recente stando a quanto ha affermato Alberto Dandolo su Dagospia anche la famosa opinionista Patrizia Groppelli sarebbe pronta ad affrontare questa esperienza televisiva, in quanto si parla di una trattativa già conclusa.

Il volto di Forum parteciperà al programma di Alfonso Signorini? L’ultima indiscrezione

A detta di una recente indiscrezione a fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani sarà anche Edoardo Donnamaria, un volto di Forum: il rumor è stato lanciato dalla pagina gfvipnews. A esprimere il suo parere ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica: “La Palombelli riesce a metterli tutti. Allora se volete entrare l’anno prossimo, mandate tutti il curriculum a Forum”. L’ingresso nella casa di Cinecittà del ragazzo originario di Roma in realtà era saltato nella scorsa edizione del reality, dopo che era stato considerato un probabile concorrente.

Intanto nelle scorse ore Alfonso Signorini ha lanciato l’ottavo indizio sul cast del suo programma: “La amo perchè ama i pelati come me. Anche se io non sono Kelly Slater e lei non è Pamela Anderson”. I fan del reality non hanno fatto fatica a capire che il noto conduttore si è riferito a una vippona, iniziando ad ipotizzare che potrebbe trattarsi di Wilma Goich, Patrizia Rossetti oppure Patrizia Groppelli. C’è anche chi sostiene che si tratterebbe invece di Carolina Marconi, che ha lottato contro un tumore al seno, e definisce pelatine tutti coloro che si sottopongono alla chemio per sconfiggere le terribili malattie.