GF Vip 7 concorrenti, Alfonso Signorini svela un nuovo indizio: nel cast…

Il conduttore prosegue il gioco degli indizi: Alfonso Signorini avvicina un nuovo concorrente

Si avvicina sempre di più l’inizio della settima edizione del GF Vip. Alfonso Signorini è ancora al lavoro per mettere in piedi il cast di concorrenti del reality e si diverte a seminare indizi su Instagram, ormai un’abitudine di questo pre Grande Fratello Vip 7. Intervenuto sul proprio account Instagram il padrone di casa del programma di Canale Cinque ha regalato un nuovo suggerimento, che però lascia intendere ben poco su chi possa celarsi dietro alla maschera presentata sui social. Così Signorini ha provato ad aumentare la curiosità dei fan sui social, aumentando la voglia di vedere scoperto tutto il cast:

Ottavo indizio! La amo perché ama i pelati come me, anche se io non sono Kelly Slater e lei non è Pamela Anderson.

Il conduttore continua dunque nella sua opera di allestimento, complicando sempre di più i pensieri dei fan.

GF Vip, attesa per il cast ufficiale: quando saranno rivelati i nomi?

Per adesso solo Giovanni Ciacci è sicuro di un posto al prossimo GF Vip. Per il resto c’è ancora tanta incertezza, anche se sono tanti i nomi che in qualche modo sono certi di partecipare al programma. Come Antonino Spinalbese, che è uno dei nomi praticamente certi di varcare la porta rossa e che proprio nelle scorse ore ha visto interrompersi la storia con Giulia, poco prima dell’inizio dell’avventura. E da ora in avanti ogni giorno è buono per veder alzato il velo sul nuovo cast scelto da Alfonso Signorini, che vorrebbe far crescere ulteriormente l’attesa.

Un noto conduttore pronto a varcare la porta rossa

Altro vippone che potrebbe far parte del GF Vip 7 è Umberto Smaila. Il noto showman e conduttore, intervistato in esclusiva da Lanostratv.it, ha confermato il colloquio con la produzione del programma, anche se non è ancora certo se il suo ingresso avverrà dal giorno uno oppure a reality in corso. Tanti anche i rifiuti che il padrone di casa si è ritrovato ad affrontare, da Manuela Arcuri alla figlia di Vittorio Sgarbi Evelina. Ma tante sorprese sono dietro l’angolo, magari anche la data di partenza, da molti messa nel mirino per via delle elezioni politiche di settembre.