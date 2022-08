GF Vip 7 anticipazioni, Sofia Giaele De Donà nel cast? Ecco chi è

Sofia Giaele De Donà sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 7? Gli indizi

Mentre continua a crescere la curiosità dei telespettatori del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini, non mancano le indiscrezioni sul cast della nuova edizione. Nelle scorse ore la pagina Instagram adoroivipponi ha svelato che come scoperto di recente dalla pagina GfIsolaNews la giovane modella Sofia Giaele De Donà, oltre a seguire l’hashtag del programma di Canale 5 è seguita dai profili di alcuni autori. Ma la notizia clamorosa è quella della probabile partecipazione della ragazza originaria di Jesolo al reality, che a breve tornerà sul piccolo schermo.



Una ex protagonista di un programma di Real Time entrerà nella casa di Cinecittà? La notizia sembra certa

Sofia Giaele De Donà conosciuta dal pubblico italiano per essere stata una delle protagoniste della prima edizione de “Ti Spedisco in Convento”, un programma di Real Time, a quanto pare sarà una delle concorrenti del GF Vip 7. A dare per certa la partecipazione della giovane ragazza che ha una grande passione per la moda e vive a Los Angeles, è stata la pagina Instagram adoroivipponi. Nel post in questione non sfuggono i commenti di alcuni utenti della rete, che si sono domandati chi sia la probabile gieffina: “Ma veri vip mai eh”, “Mai sentita”, “La domanda è sempre la stessa, chi c**** è?”, “Tanta attesa per dei super vipponi vedo”, “Ma chi è”.

La probabile gieffina lo scorso anno ha fatto un provino per partecipare al noto reality?

Intanto l’ex concorrente del docu-reality a tema religioso in un’intervista rilasciata nel 2021 al sito Vivijesolo.it, si era espressa proprio sul reality show condotto da Alfonso Signorini a cui diversi vip hanno detto no:

“Avevo fatto un provino per prendere parte a qualche programma, come poteva essere il Grande Fratello. Quando la produzione mi ha chiamato mi ha confermato di essere stata presa ma senza rivelare per quale programma. Sapevo solo che eravamo tutte donne”.

La 22enne inoltre aveva raccontato di essersi resa conto di dove fosse quando è arrivata nel convento, soltanto quando ad aprirle la porta fu una suora. La modella e web influencer che possiede un suo brand di abbigliamento, inoltre alla domanda se pensava di partecipare ad altri reality aveva risposto confessando un suo timore: “Si sono interessata a farne altri, perchè propensa a nuove esperienze televisive. Dopo un esperienza così bella come quella vissuta ho un po’ paura a quello che potrei trovare”.