Grande Fratello Vip 7: tutti i vip che hanno detto no ad Alfonso Signorini

Da Paola Barale a Manuela Arcuri: i vip illustri che hanno rifiutato il reality show

Chi non vorrebbe entrare in una casa spiata da tutta Italia venendo pagati profumatamente? Tutti, o meglio, non tutti a quanto pare: tanti vip veri e propri hanno rifiutato la proposta dicendo un clamoroso no ad Alfonso Signorini e al suo GF Vip: una delle prime ad aver detto no è la conduttrice e showgirl Paola Barale la quale ha confessato di essere stata la destinataria di grandi cifre, ma ha anche ammesso di non saper gestire il denaro e che la sua felicità è molto più importante. Poi un altro no illustre è arrivato da Manuela Arcuri che ha detto chiaro e tondo che dentro a uno di quei reality show non ci andrà mai e poi mai.

Rita Dalla Chiesa ha detto no al GF Vip, oltre a Iva Zanicchi e Al Bano

Ma anche altri nomi illustri hanno detto no al reality show di Canale 5: Rita Dalla Chiesa ci stava pensando seriamente a entrare nella casa, anche perché così facendo avrebbe potuto mostrare al grande pubblico un lato di lei inedito, e invece ha preferito candidarsi con Forza Italia (c’è il problema delle elezioni, tra l’altro), dicendo no anche per alcuni motivi familiari non meglio specificati. No anche per Iva Zanicchi che ha confessato: “Sarei pericolosa”, e il pubblico sa quando possa essere pungente. Un altro no da parte del celebre cantante Al Bano Carrisi che si è giustificato dicendo che a lui è bastato partecipare all’Isola dei Famosi. E pensare che si pensava a una partecipazione anche di Jasmine Carrisi, che poi ha dato forfait.

Grande Fratello Vip, settima edizione: tutti gli altri vip che hanno detto no!

Anche Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha preferito declinare l’invito degli autori del GF Vip, dicendo senza tanti giri di parole che piuttosto di andarci è “meglio morire poveri”. Raz Degan, che ha vinto una passata edizione dell’Isola dei Famosi, ha detto no: “La dignità non è in vendita”, anche se voci di corridoio vorrebbero il rifiuto per un mancato accordo economico. Giulio Berruti avrebbe detto no a un’offerta da capogiro ovvero 200mila euro mentre anche Nicolò Pirlo (figlio del campione Andrea) avrebbe detto no, insieme alla figlia di Vittorio Sgarbi.