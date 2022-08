GF Vip 7, Alessio Tripi nel cast? Spunta pure un altro clamoroso nome

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 23, 2022 , in Grande Fratello

Alfonso Signorini vuole nel reality vip un ex concorrente de La pupa e il secchione? L’ultimo rumor

Mancano pochissimi giorni al gran ritorno del Grande Fratello Vip sulle frequenze di Canale 5. E le voci di corridoio sui nomi dei possibili concorrenti si sprecano ogni giorno. Proprio in queste ultime ore ecco spuntare un nuovo nome. Di chi si tratta? Alessio Tripi, il noto ex concorrente dell’ultima edizione de La pupa e il secchione show di Barbara d’Urso, ha fatto capire chiaramente ai suoi numerosi follower su instagram che tornerà presto in Tv:

“Le chiamate improvvise sono quelle più belle! Stay tuned, non vedo l’ora di raccontarvi tutto…”

E un po’ tutti hanno pensato ad un suo approdo nella casa più spiata dagli italiani, visto che nel post ha anche messo il logo di Canale 5.

Alessio Tripi prossimo concorrente del reality show vip? Lui: “Ho già spoilerato troppo”

Ovviamente la sua dichiarazione ha creato un bel po’ rumore sui social. E dopo tante chiacchiere a tal proposito il giovane ha pubblicato una nuova storia sul social fotografico asserendo di non poter dire nulla su questo suo presunto ritorno in Tv, anche se ha assicurato che le risate non mancheranno:

“Ho spoilerato già troppo…Posso solo dire che ci saranno tantissime risate anche a questo giro…”

Davvero il giovane personal trainer di origini toscane sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip, nel cui cast pare ci sarà anche Umberto Smaila? Chissà, intanto si segnala che invece il portale Biccy.it non ha escluso l’ipotesi che il ragazzo potrebbe essere stato ingaggiato nella prossima edizione di Avanti un Altro oppure a Ciao Darwin.

Grande Fratello Vip anticipazioni prossima edizione: nel cast ci sarà anche la popolare soubrette?

Le indiscrezioni sul cast della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini non sono però finite qua. Difatti in queste ultime ore il popolare influencer Amedeo Venza ha rivelato su instagram di essere venuto a conoscenza che pare ci sia la possibilità di rivedere Valeria Marini nella casa più spiata dagli italiani, ovviamente dopo aver finito la sua esperienza a Tale e Quale Show. E se questo rumor si rivelasse vero per lei sarebbe la sua quarta partecipazione al programma.