GF Vip 7, Patrizia Groppelli concorrente? La trattativa sarebbe conclusa

La giornalista si cela dietro il sesto indizio lanciato dal conduttore? Ecco perchè potrebbe essere lei

Nonostante manca solo qualche settimana per il ritorno su Canale 5 del seguitissimo reality show condotto da Alfonso Signorini, continuano a circolare indiscrezioni sul cast che al momento è segreto. Nei mesi scorsi si era parlato del probabile ingresso nella casa di Cinecittà della nota opinionista Patrizia Groppelli, ma poi c’è stata la smentita. Stando a quanto ha affermato Albero Dandolo su Dagospia, pare che la famosa imprenditrice varcherà la famosa porta rossa. Proprio di recente il conduttore ha lanciato un sesto indizio sui social, visto che ha pubblicato la foto di un block notes e una penna, quindi colei che si cela dietro questi oggetti potrebbe essere proprio l’apprezzata giornalista.



Anticipazioni sul reality: Patrizia Groppelli sarebbe una concorrente ufficiale

Di recente il conduttore del GF Vip 7 tramite i social ha pubblicato un nuovo indizio, invitando i fan del reality a scoprire chi è la nuova concorrente a cui si è riferito scrivendo: “Sesto indizio. Un’altra concorrente distratta”, e accompagnando queste parole con la foto di un block notes e una penna. Con questi dettagli a quanto pare il noto giornalista si potrebbe essere riferito a Patrizia Groppelli, che quando andava in onda L’Isola dei Famosi si è scagliata contro la naufraga Maria Laura De Vitis a Mattino 5 dimostrando ancora una volta di non avere peli sulla lingua, nonostante nelle scorse settimane è stata smentita la sua partecipazione. Ad annunciare che nel cast ci sarà anche l’opinionista è stato Alberto Dandolo su Dagospia, facendo sapere che si tratta di una concorrente ufficiale. Addirittura si parla di una trattativa già conclusa, quindi per sapere con certezza se farà il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani non resta che attendere.

La nota soubrette e l’ex pupo nel cast del Grande Fratello Vip? I rumors

Intanto Alessio Tripi un ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show, annunciando il suo ritorno in tv ha fatto ipotizzare ai tanti utenti della rete che potrebbe far parte del cast del reality che vede al timone Alfonso Signorini. L’esperto di gossip Amedeo Venza invece, nelle scorse ore ha rivelato uno scoop clamoroso riguardante la nota soubrette Valeria Marini: “Potrebbe ritornare nella casa del GF Vip”.