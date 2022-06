Maria Laura De Vitis affondata da Patrizia Groppelli: “E’ Lucifero”

Patrizia Groppelli ci va giù duro con la naufraga: l’affondo in diretta a Mattino 5

Ieri sera è andata in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi. E ovviamente stamattina Federica Panicucci ha voluto parlare con i suoi numerosi ospiti in studio di ciò che è successo ieri sera nel reality. Ad un certo punto la conduttrice ha chiesto agli opinionisti di esprimere un giudizio su Maria Laura De Vitis, che ieri sera è finita al centro di furiose polemiche per aver fatto il doppio gioco con Mercedesz Henger. E sulla naufraga la popolare opinionista non c’è andata affatto giù leggera, arrivando addirittura a paragonarla a Lucifero:

“Ma voi non avete capito con chi avete a che fare…Maria Laura è Lucifero…E’ una persona che studia tutto nei minimi particolari…”

Maria Laura De Vitis nel mirino dell’opinionista: interviene Federica Panicucci

Successivamente ha preso la parola la conduttrice di Mattino Cinque, la quale ha subito voluto prendere le distanze da ciò che ha detto Patrizia Groppelli sulla popolare naufraga dell’Isola dei Famosi, che ha deluso Mercedesz Henger: “Patrizia non esagerare eh…Prendiamo le distanze da queste dichiarazioni…” Tuttavia l’opinionista è rimasta ferma sulle sue posizione continuando ad attaccare a testa bassa la giovane naufraga:

“Mi prendo le responsabilità, però ricordiamoci da dov’è venuta e dov’è finita adesso…Dall’anno scorso ha fatto tutti i reality show…”

Nonostante tutto però il pubblico a casa continua a premiarla, visto che ieri sera l’ha anche portata in finale.

Lory Del Santo contro la naufraga: “La storia con Alessandro non è mai stata vera”

Ha poi preso la parola l’ex naufraga, che ha appoggiato senza sè e senza ma Patrizia Groppelli. Difatti la showgirl, che poco prima ha rivelato che passerà l’estate lontana da Marco Cucolo, ha subito rivelato che la storia tra Maria Laura De Vitis e Alessandro Iannoni non è mai stata vera: “Diceva ‘adesso vado lì e gli dico’…” La donna ha poi confessato che tra tutte le ragazze all’Isola la più vera è sempre stata Mercedesz Henger: “Tutte facevano strategia, ma lei è stata la più vera…” E anche gli altri ospiti in studio hanno concordato con Lory, asserendo di aver avuto la stessa sensazione.