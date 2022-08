Gaffe di Gianluca Semprini! Roberta Capua costretta a correggerlo in diretta

Estate in diretta, Gianluca Semprini commette una gaffe: sbagli il nome dell’inviata

Anche la puntata di oggi del talk di Rai1, giovedì 25 agosto, ha visto i due conduttori spaziare da argomenti di cronaca nera a quelli più leggeri aiutandosi con i collegamenti con i vari inviati sparsi in giro per l’Italia. E proprio durante uno di questi collegamenti Gianluca Semprini ha commesso una clamorosa gaffe sbagliando il nome di un’inviata. Nel dettaglio per documentare il caso dei cosiddetti ‘Furbetti dell’ombrellone’ cioè persone che lasciano in spiaggia i propri teli ed ombrelloni per prendere il posto vicino alla riva. Nel collegarsi però il giornalista e conduttore ha confuso il nome dell’inviata chiamandola Barbara anziché Roberta, costringendo Roberta Capua ad intervenire

Roberta Capua corregge in diretta il collega sulla gaffe: “Non è Barbara”

L’errore di Gianluca Semprini è stato prontamente notato dalla conduttrice campana che subito ha chiarito:

“Non è Barbara è Roberta!”

scoppiando subito dopo a ridere mentre il giornalista imbarazzato ha ammesso:

“Roberta, si. Roberta perdonami, ben trovata… e niente”.

La gaffe si è conclusa tra le risate in studio di entrambi mentre poi è stata data la linea all’inviata che ha intervistato alcuni bagnanti. Non è la prima volta che il giornalista (che di recente si è scusato per una brusca interruzione) commette una gaffe e viene prontamente corretto dalla collega attenta e precisa. In realtà, però, al di là di piccoli errori e scambi di inviati tra i due conduttori di Estate in diretta si nota la sintonia e complicità.

Estate in diretta, un’intervistata spiazza: “Ma che me stai a riprendere?!”

Altro momento divertente della puntata di oggi del talk è avvenuto subito dopo quando l’inviata ha chiesto ad una signora se fosse a conoscenza di casi di maleducazione in spiaggia. La signora prima ha risposto tranquillamente raccontando alcuni aneddoti ma poi, accorgendosi di essere ripresa, si è spazientita:

“Ma che me stai a riprendere?!”

A questo punto il giornalista, tra le risate generali, è intervenuto: “Leviamo un attimo le telecamere dalle signore.” Insomma, nel talk pomeridiano di Rai1 accanto alle brutte notizie di cronaca si alternano notizia più leggere con imprevisti divertenti.