Giorgio Mastrota sposa Floribeth Gutierrez e rivela: “Dopo Natalia Estrada…”

Fiori d’arancio per il noto conduttore: ecco quando verrà celebrato il matrimonio

Seconde nozze in arrivo per Giorgio Mastrota, che è pronto a coronare il suo sogno d’amore con la compagna Floribeth Gutierrez con cui sta insieme da ben dodici anni. Ad annunciare la bellissima notizia è stato il noto personaggio televisivo ai microfoni del settimanale DiPiù Tv:

“Sarà con rito civile, visto che la prima volta mi sono sposato in chiesa. Lo celebreremo a ottobre, siamo ancora indecisi su un paio di date, ma entro fine agosto sceglieremo”.

Il re delle televendite fa una confessione sul passato: “Ho fatto diversi errori”

Felicemente innamorati da dodici anni, Giorgio Mastrota e la compagna Floribeth Gutierrez sono pronti a fare il grande passo. Per il noto personaggio televisivo si tratta del secondo matrimonio visto che il primo fu con Natalia Estrada, e risalente a trenta anni fa. Il re delle televendite ha rotto il silenzio in un’intervista concessa al settimanale DiPiù Tv, e a proposito della sua ex moglie ha svelato un retroscena: “Dopo la fine del legame con lei, con cui ora sono in buoni rapporti ho avuto diverse relazioni”. Il 58enne ha aggiunto: “Per molti anni non mi sono più innamorato, perchè avevo paura di soffrire ancora”.

A cambiare la vita del conduttore in meglio è stata proprio la sua promessa sposa, da cui ha avuto due bambini:

“Nel mio passato ci sono stati momenti molto difficili, ho fatto diversi errori, però ormai da diversi anni posso dire di avere messo la testa a posto”.

Giorgio Mastrota prima delle nozze ammette: “Rispetto alla prima volta c’è più consapevolezza”

Sempre durante l’intervista, il re delle televendite ha rivelato che in realtà lui e la sua compagna avrebbero dovuto sposarsi già da tempo: “Abbiamo rimandato più volte a causa della pandemia, perchè vogliamo che sia una grande festa, senza restrizioni”. Il lieto evento si svolgerà a Bormio, un paesino in provincia di Sondrio in cui la coppia si è trasferita da quattro anni. Alla domanda su come vive oggi questo matrimonio arrivato a trenta anni di distanza dal primo, il 58enne ha risposto ammettendo:



“L’emozione c’è sempre, inutile nasconderlo. Però rispetto alla prima volta c’è molta più consapevolezza, tanta serenità e gioia”.

Poi ha esternato tutto il suo entusiasmo: “Sono felice di condividere tutto questo anche con i miei figli più grandi”. Dopo aver detto che la famiglia è la sua priorità, invece ha sottolineato: “Allargata ma meravigliosa. E non potrei essere più sereno e appagato di così”.