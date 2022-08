Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vicini alle nozze? Parla la mamma di lei

Scritto da Alessio Cimino , il Agosto 11, 2022 , in Gossip

Pierpaolo Pretelli e la sua compagna presto sposi? Rompe il silenzio la madre di lei

E’ ormai da diverse settimane che online e sulla carta stampata gira insistentemente un gossip sulla coppia composta da Giulia Salemi e il suo compagno. Di cosa si tratta? Pare che i due siano pronti a fare il grande passo convolando a nozze. E sull’ultimo numero del magazine Nuovo uscito oggi è stata fatta chiarezza su tutta questa faccenda. Difatti una giornalista del settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha contattato direttamente la mamma di lei, Fariba Tehrani, per capire se queste voci siano vere o meno. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato di non saperne nulla, anche se non ha fatto mistero che se fosse vero ne sarebbe davvero felice:

“Non ne so nulla, ma fosse vero io ne sarei davvero molto felice…”

Giulia Salemi, la sua mamma non ha il minimo dubbio: “Mi piace molto il fidanzato di mia figlia”

Fariba Tehrani, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha poi colto la palla al balzo per spezzare una lancia in favore di Pierpaolo Pretelli, che è sempre al centro del gossip:

“E’ il genero perfetto, di lui mi piace tutto: è un ragazzo rispettoso, educato e sa come far ridere mia figlia…”

Successivamente la donna ha anche voluto dare un prezioso consiglio a sua figlia se davvero dovesse convolare a nozze con il popolare ex gieffino: “Per le nozze direi a Giulia di affidarsi ad un wedding planner…”

Fariba Tehrani dà un consiglio a sua figlia: “Cerca di avere pazienza”

La signora ha poi concluso il suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo uscito oggi in tutte le edicole dando un prezioso consiglio a sua figlia Giulia Salemi:

“Dopo il sì le consiglierei di avere pazienza e di non dare mai per scontato suo marito…”

Difatti secondo Fariba la strategia che deve attuare sua figlia per tenersi al fianco il suo compagno (futuro marito?) Pierpaolo Pretelli è quello di conquistarlo ogni giorno: “Bisogna comportarsi come all’inizio del fidanzamento…” Le darà retta? Chissà, intanto i Prelemi (fan della coppia) già sognano ad occhi aperti sul loro eventuale matrimonio.