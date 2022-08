Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nessuna crisi per loro: lei torna al GF Vip?

Pierpaolo Pretelli e la sua compagna non sono in crisi: smentite le ultime illazioni

In queste ultime ore sono circolati alcuni gossip online su un’eventuale crisi tra Giulia Salemi e il suo compagno. Il motivo? Molti hanno pensato avessero litigato perchè lei non si è mostrata sui social per oltre 24 ore, e inoltre lui in occasione del suo compleanno ha anche pubblicato su instagram alcune foto con suo figlio, senza però mostrare la fidanzata. Dopo tante chiacchiere ecco arrivare finalmente la verità: i due non sono affatto in crisi, anzi. Difatti Matteo Evandro, amico in comune dei due, ha pubblicato un video sul social fotografico in cui sono sembrati essere decisamente complici e innamorati come non mai. In un secondo momento anche l’influencer ha pubblicato un video in cui è impegnata a baciare teneramente il ragazzo. Si fa presente inoltre che molti utenti su twitter hanno avanzato l’ipotesi che dietro lo strano silenzio social della ragazza ci potrebbe essere lo zampino delle Iene, che avrebbero architettato uno scherzo al giovane conduttore della nuova edizione di GF Vip Party.

Giulia Salemi tornerà presto nel reality show vip? L’ultima indiscrezione

La giovane fidanzata di Pierpaolo Pretelli non è comunque finita sotto i riflettori del gossip solo per la sua vita privata. Difatti in queste ultime ore la fanpage instagram thepipol_tv ha rivelato di essere venuta a conoscenza che la giovane ragazza, la quale pare sia vicina a convolare a nozze con il suo compagno, sia pronta a tornare al Grande Fratello Vip in una nuova veste:

“Al momento è solo un rumor ma pare che Giulia Salemi nel prossimo Grande Fratello Vip potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati…”

Ovviamente la suddetta fanpage ha tenuto a precisare che al momento si tratterebbe solo ed esclusivamente di un’idea della produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini, anche se la possibilità che si concretizzi il tutto potrebbe essere altamente probabile: “Questo rumor al momento è un’idea in corso che potrebbe fortemente concretizzarsi…”

Grande Fratello Vip anticipazioni: l’influencer ricoprirà il ruolo dell’inviata?

Su quest’ultimo rumor anche l’influencer Amedeo Venza ha voluto dire la sua, cogliendo la palla al balzo per svelare un altro retroscena. Difatti in base alle indiscrezioni in suo possesso Giulia Salemi nella prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality potrebbe ricoprire addirittura il ruolo di inviata dalla porta rossa, che per tanti anni è stato ricoperto da Marco Liorni: “Sarà lei l’inviata della nuova edizione del Grande Fratello Vip…”