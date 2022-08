Grande Fratello Vip 7: Orietta Berti rivela il suo più grande timore

“Spero solo di non fare troppe gaffe”: svelata la grande paura di Orietta Berti

La nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7 è pronta a fare il suo ingresso nello studio insieme alla sua collega Sonia Bruganelli, che aveva rivelato di non voler più ricoprire quel ruolo, e al conduttore Alfonso Signorini, che ha visto in loro due un’accoppiata vincente (sperando non facciano la fine di Sonia-Adriana). Comunque la cantante in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha rivelato qual è una sua grande paura: “Spero di non fare troppe gaffe, ma sarò me stessa come sempre”.

Grande Fratello Vip, la nuova opinionista è pronta: “Studierò con attenzione le schede dei concorrenti”

Per ora Alfonso Signorini ha deciso di tenere segreto il cast del GF Vip (giunto alla sua settima edizione) fino all’inizio del programma così da lasciare un po’ di sorpresa al pubblico, che sta cercando nuove informazioni e anticipazioni in ogni dove. Quando il cast sarà definito e i concorrenti pronti a entrare nella casa più spiata d’Italia l’opinionista Orietta Berti, difesa da Costanzo, “studierò le schede dei concorrenti con attenzione” e dato che soffre d’insonnia sarà capace di guardarli sempre nelle loro peripezie mentre se ne starà seduta comodamente sul divano.

Orietta Berti sogna ancora il Festival di Sanremo: “Potrei tornarci come ospite o anche in gara”

Ma ci sono ancora tanti sogni nel cassetto di Orietta Berti, d’altronde si inizia a spegnersi solo quando la candela dei sogni e della curiosità si esaurisce, quindi lei pensa ancora al Festival di Sanremo: “Come ospite o anche in gara potrei tornarci” ha dichiarato lei, aggiungendo che il prossimo anno compirà 80 anni e come regalo le piacerebbe ricevere una nuova canzone scritta da Fabio Rovazzi o da Manuelito, come le hanno promesso. Nel frattempo è impegnata nella promozione del suo cofanetto La mia vita è un film con cui festeggia i suoi 55 anni di carriera e poi insieme a Mara Maionchi e Sandra Milo sta per partire con la seconda stagione di Quelle brave ragazze. E senza dimenticare le due serate in tv che omaggeranno la sua carriera, e che dovrebbero andare in onda su Canale 5 dal titolo La festa dell’Orietta.