Critiche per Orietta Berti al GF Vip, difesa da Costanzo: “La sua età…”

La cantante difesa da Maurizio Costanzo: ecco la risposta a chi non la vede nel reality

Ha destato non poca sorpresa la decisione di Alfonso Signorini di affidare la poltrona da giudice a Orietta Berti per quanto riguarda la prossima edizione del GF Vip. Il conduttore ha dunque fatto alzare Adriana Volpe per far posto all’Usignolo di Cavriago, chiamata ad affrontare una sfida decisamente nuova per la sua carriera. E non tutti sembrano aver compreso a pieno la scelta del padrone di casa del reality di Canale Cinque, ma a difendere dalle critiche Orietta Berti ci ha pensato l’onnipresente Maurizio Costanzo, che intervenuto sul settimanale Chi ha risposto alle perplessità dei lettori:

Trovo ingiusto anche solo ricordare i suoi anni anagrafici perché Orietta non ha età. E’ rimasta sulla via dei Ciclamini meravigliosa e spumeggiante

il pensiero del marito di Maria De Filippi che non ha accettato pensieri sull’età della celebre artista emiliana.

Orietta Berti e l’incoronazione del giornalista: “Ha saputo conquistare i giovani”

Intervenuto su Chi Maurizio Costanzo ha poi voluto commentare anche i recenti anni professionali di Orietta Berti, che sta vivendo una vera e propria nuova vita, dopo aver spopolato tra i più giovani e dato alla sua carriera una freschezza che ha portato solo benefici: “Ha saputo conquistare i giovani legandosi a un genere di musica che non è il suo, come il trap. Se non è talento questo non so quale lo sia” – ha scritto il noto conduttore e giornalista sulla rivista gestita da Alfonso Signorini – . Il diktat di Costanzo è dunque chiarissimo, Orietta non si tocca.

La grande stagione in arrivo di Orietta Berti

L’avventura al GF Vip non sarà ovviamente l’unica esperienza che terrà Orietta Berti sempre in prima fila sul piccolo schermo. La cantante di Cavriago ha accettato con entusiasmo la sfida che Alfonso Signorini le ha proposto, per quella che potrebbe essere l’edizione del reality più lunga di sempre. Allo stesso tempo Orietta sarà impegnata nella nuova edizione del format prodotto da Sky Quelle brave ragazze, dunque non la vedremo lavorare in esclusiva per Mediaset ma molto ben attiva su più fronti.