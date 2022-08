Guendalina Tavassi si candida come opinionista del GF Vip: “Non deluderò”

L’ex naufraga rivela un suo obiettivo: “Sogno in grande di condurre un reality”

Guendalina Tavassi una ex protagonista dell’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, ha concesso un’intervista ai microfoni di Thepipolgossip. L’ex naufraga non ha nascosto un suo desiderio, dopo l’esperienza vissuta in Honduras: “Condurre un reality, sogno in grande, ma lo spero tanto”.



Lory Del Santo criticata dalla nota influencer: “Si è rivelata una iena”

Nelle scorse ore Guendalina Tavassi una nota influencer e ex concorrente de L’Isola dei Famosi, si è raccontata a Thepipolgossip. L’ex naufraga non poteva non parlare dei suoi ex compagni di gioco, visto che alla domanda su chi non vorrebbe mai più rivedere dopo l’esperienza in Honduras ha risposto: “In primis Lory Del Santo. Cercavo di vederci del buono in lei. Mi sono messa accanto al suo dolore e provavo a capirla in ogni situazione, ma una volta uscita di lì mi sono resa conto che con me recitava”. La 36enne ha rincarato la dose: “Si è rivelata una iena, per carità!”.

Inoltre l’ex naufraga dopo aver detto che non rivredebbe nemmeno Jeremias e Gustavo Rodriguez, ha sottolineato: “Ho voglia di gente positiva”. A quanto pare la reazione del fratello di Belen non si è fatta attendere, dato che un video che ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram a detta di alcuni utenti della rete è stato indirizzato proprio alla sua ex compagna di gioco con cui ha avuto diversi battibecchi nel reality.

Guendalina Tavassi sull’esperienza vissuta in Honduras: “E’ stata dura ma sono soddisfatta”

Sempre durante l’intervista, l’ex concorrente del programma di Canale 5 basato sulla sopravvivenza che di recente è stata offesa pesantemente dai Cugini di Campagna, dopo aver detto che le piacerebbe essere al timone di un reality ha aggiunto: “Se devo andarci con i piedi di piombo inizierei a sperare di fare l’opinionista al GF Vip o in qualunque altro reality. Sarei adatta, non ho dubbi! Spero prima o poi se ne accorga chi di dovere. Non deluderò le aspettative”. Poi ha parlato dei mesi trascorsi in Honduras:

“Sembrava interminabile, mi chiedevo ma quando finisce? E’ stata dura, ma sono tanto soddisfatta”.

Riguardo alla sua storia d’amore con Federico Perna, invece ha fatto sapere che tra loro procede a gonfie vele: “E’ davvero una delle persone più belle e dolci che io conosca. Ci amiamo tantissimo e tutti riescono a percepire la mia serenità con lui”.