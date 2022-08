Guendalina Tavassi offesa dai Cugini di Campagna a un evento: scoppia il caos

L’ex naufraga disprezzata dalla nota band musicale: ecco cosa è successo

Nelle scorse ore è arrivata una segnalazione del tutto inaspettata, all’influencer napoletana Deianira Marzano. In particolare uno dei tanti utenti della rete ha contestato il fatto che i Cugini di Campagna a un loro evento live abbiano parlato male di Guendalina Tavassi, e di altri ex concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi. La persona in questione ha assicurato alla blogger che ci sono state anche offese indirizzate a Belen Rodriguez, il fratello e il padre della nota conduttrice e showgirl argentina da parte del noto gruppo musicale. Ad aver avuto molto da dire soprattutto sulla sorella di Edoardo, però sembrerebbe essere stato il chitarrista e leader della band Ivano Michetti.



Segnalazione su Ivano Michetti: “E’ andato già pesante contro degli ex naufraghi”

Sicuramente non sono passati inosservati, dei video che Deianira Marzano una nota influencer ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram oggi. Si tratta di due filmati inviati da un utente della rete che ha preso parte a un evento live dei Cugini di Campagna, attraverso cui è possibile assistere a una scena per niente piacevole. In particolare la persona che si trovava in mezzo al pubblico per iniziare ha fatto sapere che i tre artisti si sono scagliati contro gli ex naufraghi Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi e il fratello:

“Fa molto ridere come situazione. Purtroppo una parte non sono riuscita a riprenderla ma è andato giù pesante. Dimenticavo anche contro Belen, Jeremias, Gustavo”.

La blogger napoletana ha espresso il suo parere sull’accaduto: “Ma queste sono offese pesanti, ho tutto il video. Io basita”. Come è possibile vedere dal filmato che ha creato malumori sul web a rompere il silenzio sembra essere Ivano Michetti, il famoso fondatore del gruppo musicale, che a quanto pare non ha gradito l’atteggiamento che alcuni ex concorrenti de L’Isola dei Famosi hanno avuto nei confronti di Nick Luciani e suo fratello Silvano. Nella seconda scena il diretto interessato infatti afferma: “Il fratello di una famosissima ba….a. Edoardo. Ma chi è una p*r**st*r? Ho pensato, non la conoscevo”.

Il nuovo impiego di Guendalina Tavassi dopo l’esperienza nel reality: “Ci sarò io a sostenervi”

Intanto la showgirl e influencer romana nelle scorse settimane ha trovato un nuovo impiego in Turchia. Per la precisione l’ex chiacchierata naufraga che a giugno ha fatto un chiarimento, ha raccontato sui social di aver intrapreso un percorso lavorativo che la terrà occupata verso la fine dell’estate. In particolare ha fatto sapere di essere già testimonial di un’agenzia che si occupa di turismo medicale, cioè un servizio che consente di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica a basso costo. Ad annunciare la novità è stata la diretta interessata: