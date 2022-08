Il paradiso delle signore, novità per Umberto: è davvero innamorato di Flora?

Scritto da Liliana Morreale , il Agosto 6, 2022 , in Soap

Anticipazioni soap di Rai1, Roberto Farnesi: “Guarnieri è dalla parte sbagliata”

Lunedì 12 settembre andrà in onda la nuova stagione de Il paradiso delle signore con tutti i suoi personaggi. E tra i protagonisti storici e più longevi, presente sin dalla prima stagione c’è sicuramente Umberto Guarnieri, cinico banchiere che nel puntata dopo puntata ha cambiato pelle dimostrando di avere un cuore e confessando il suo amore per Flora (Lucrezia Massari). Adesso a fornire delle anticipazioni sul suo personaggio e su quello che gli succederà ci ha pensato l’attore toscano che gli dà il volto. Farnesi, in un’intervista concessa a Gente, ha anticipato:

“Alla fine della scorsa stagione è cambiato svelando un lato più umano e le sue fragilità. Anche lui ha ceduto all’amore”

E poi ha aggiunto perché ama interpretare tale personaggio: “È divertente perché sta dalla parte sbagliata della barricata.”

Il paradiso delle signore, spoiler prossima stagione: Umberto vittima di Adelaide

In queste settimane gli attori protagonisti della seguita soap di Rai1 hanno rilasciato varie interviste anticipando cosa succederà nella prossima stagione ai loro personaggi. Ed al centro delle trame, sicuramente, ci sarà Umberto Guarnieri ed il rapporto non solo con Flora ma soprattutto con l’ex cognata Adelaide. Farnesi sia in varie interviste che attraverso i suoi social ha rivelato:

“Temo che la Contessa sarà molto incacchiata per questa situazione(ride). Da questo punto di vista credo che ne vedremo delle belle.”

E poi ancora ha aggiunto:

“Ci sarà da divertirsi nel vedere quello che combinerà la Contessa. Non so neanche io come evolverà questa stagione ma posso dire che sarà una partenza con il botto.”

Spoiler 7^ stagione della soap: Guarnieri è davvero innamorato di Flora?

A questo punto, però, partendo dalle anticipazioni svelate dell’attore toscano viene da chiedersi se Umberto Guarnieri è davvero innamorato di Flora. All’inizio infatti il cinico commendatore ha ingannato la giovane stilista solo per tenerla lontana dalla ricerca sulla verità sulla morte del padre Achille poi piano piano è nato un amore ma tale sentimento è reale o è solo uno stratagemma del commendatore? Per saperlo con certezza non resta che attendere le puntate di settembre de Il paradiso delle signore nel quale, come assicurano gli attori, se ne vedranno delle belle.