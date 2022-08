Francesco Totti e Ilary Blasi: “È successo qualcosa di grave” dice un amico

Francesco Totti, l’amico non ha dubbi: “Con l’ex moglie è successo qualcosa di grave”

Oltre un mese fa Ilary Blasi e il suo ormai ex marito hanno annunciato alla stampa di aver deciso di lasciarsi. E da quel momento non c’è stato un solo giorno in cui non sia spuntato qualche gossip e retroscena. Sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 uscito oggi in tutte le edicole il direttore Roberto Alessi ha contattato nuovamente l’amico dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli, per sapere qualche informazione in più su tutta questa faccenda. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, non ha fatto mistero di credere sia successo qualcosa di molto grave che avrebbe portato la conduttrice e l’ex capitano della As Roma a separarsi definitivamente:

“Per Francesco la famiglia è tutto, non si sarebbe mai allontanato se non fosse successo qualcosa di grave…”

Alex Nuccetelli fa una confessione: “Il mio amico romperà presto il silenzio”

L’amico di Francesco Totti, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Novella 2000, ha comunque dichiarato di essere certo che il calciatore mai avrebbe rotto con la conduttrice Ilary Blasi se non avesse avuto i suoi motivi più che validi, anche perchè pare essere sempre stato molto attaccato alla famiglia:

“Non so qual è il motivo specifico, ma sicuramente un uomo attaccato alla famiglia come lui avrà i suoi motivi…”

L’uomo ha poi confessato a Roberto Alessi di essere certo che il suo amico ex calciatore, il quale è sempre al centro del gossip, romperà finalmente il silenzio, aggiungendo di credere sia successo qualcosa di grave circa un anno e mezzo fa che gli avrebbe dato assai fastidio, tanto da spingerlo a rompere definitivamente con la presentatrice: “Francesco parlerà a breve, è successo qualcosa un anno e mezzo fa che gli ha dato molto fastidio, e dopo quel fatto da tempo considerava il rapporto con Ilary ormai tramontato…” Cosa sarà mai successo di così grave tra loro?

Ilary Blasi e l’ex marito torneranno insieme? Roberto Alessi ne è convinto

Il direttore del magazine Novella 2000 ha comunque fatto sapere di continuare ad essere convinto che prima o poi Francesco Totti e la conduttrice torneranno insieme, anche perchè nei matrimonio capita di fare errori:

“Ripeto a fatica: io rimango nel partito del ‘Torneranno insieme’…Le sciocchezze nei matrimonio capitano…”

Il giornalista ha poi confessato di essersi accorto che di solito la gente si separa con tanta sofferenza e che spesso il gioco non varrebbe neppure la candela.