Italia’s Got Talent chiuso su Sky, spunta un retroscena: “Si è esaurita…”

Italia’s got talent non sarà più in onda su Sky la prossima stagione Tv: la delusione di una telespettatrice

Come si sa ormai già da diverso tempo la prossima edizione del talent show non andrà più in onda sulle frequenze di Sky Italia (né tantomeno free su Tv8), visto che andrà su Disney Plus. Tuttavia una telespettatrice ha voluto esprimere tutto il suo più totale disappunto su un recente numero del settimanale Nuovo Tv per questa scelta presa dalla Pay Tv satellitare. Difatti quest’ultima ha voluto scrivere ad Alessandro Cecchi Paone, che ha una sua rubrica televisiva nel magazine, per rivelare di non capire il motivo per cui Sky si sia sbarazzata del programma così tanto facilmente, visto che è sempre stato uno dei suoi show di punta:

“In questi anni ho visto tantissimi talenti nello show: gente dalla capacità più impensabile, autentiche scoperte…”

Alessandro Cecchi Paone sulla decisione di Sky di non riproporre il talent svela: “Si è esaurita la materia prima del format”

Il giornalista, dopo aver letto attentamente l’email della lettrice del settimanale Nuovo Tv, ha subito dichiarato di credere che forse dietro la decisione presa da Sky di non riproporre più Italia’s got talent potrebbe esserci il fatto che ormai i talenti da proporre non ci sarebbero praticamente più:

“La mia sensazione è che, dopo tanti anni e tante edizioni del programma, si sia esaurita la materia prima del format…Cioè che non si trovino più talenti da presentare al pubblico…”

Tuttavia c’è anche da dire che proprio la stessa Sky ha rivelato di aver deciso di sospendere la messa in onda del programma per ripensare in toto al format, che con l’andare avanti degli anni ha perso un po’ di appeal nei confronti dei telespettatori.

Italia’s got talent nova edizione su Disney Plus: le ultime anticipazioni

La lettrice del magazine Nuovo Tv comunque potrà continuare in qualche modo a seguire uno dei suoi programmi preferiti. Difatti, come detto poco fa, il celebre talent show ha trovato casa sulla piattaforma OTT della Disney. Si segnala inoltre che la casa di produzione sarà sempre la Fremantle, mentre ancora non è dato sapere se la giuria sarà confermata o rinnovata completamente. Intanto per chi volesse partecipare si fa presente che i provini sono già iniziati.