Jonathan Kashanian, rischiato grosso pericolo: “Ho avuto grande paura”

Scritto da Liliana Morreale , il Agosto 12, 2022 , in Personaggi Tv

L’ex volto di Detto Fatto racconta il dramma sfiorato: “È stata una notte movimentata”

Jonathan Kashanian ha rischiato grosso e nelle scorse ora ha raccontato la tragedia sfiorata sui social. Nel dettaglio, l’ex volto del programma di tutorial di Rai2 si trova insieme ad alcuni amici, tra cui Aurora Ramazzotti, nei pressi delle Isole Eolie, ieri notte, tuttavia in quelle zone si è abbattuto il mal tempo che ha causato danni e disagi che hanno coinvolto anche Jonathan che si trovava su catamarano. Kashanian, attraverso delle storie Instagram, ha raccontato cos’è successo:

“È stata una notte movimentata, ho scoperto che per fortuna il nostro catamarano ha scansato tutto il brutto, una barca di 24 metri si è scagliata contro gli scogli mentre un altra è affondata quindi ecco non si scherza con il mare.”

Jonathan Kashanian ha rischiato grosso: “È scoppiato il finimondo”

Sempre attraverso le sue storie su Instagram, l’ex volto di Detto Fatto, che ieri ha fatto un’inaspettata dedica a Bianca Guaccero, ha spiegato meglio come sono andate le cose ieri sera e come, il Capitano della sua imbarcazione è riuscito a tenere a bada la situazione ed a scampare il grave pericolo. Jonathan ha ammesso ancora provato:

“Alle 3.00 ho sentito bombardare la barca, tremava… lampi tuoni, è scoppiato il finimondo…c’è stata grande paura ed il capitano ha messo in sicurezza tutto.”

Insomma l’esperto di stile e la sua compagnia se la sono vista davvero brutta ma per fortuna, per loro è filato tutto liscio.

Lo stilista addolorato per il nubifragio a Stromboli: “Un abbraccio a loro”

I danni più gravi ed evidenti del nubifragio che nelle scorse ore si è abbattuto sulle Isole Eolie sono stati a Stromboli e Jonathan Kashanian nei giorni scorsi ha trascorso qualche giorno di vacanza proprio in quelle terre. E sempre con un messaggio sui social ha voluto far sentire il suo sostegno e la sua vicinanza a quelle popolazioni così duramente colpite. “Un abbraccio a tutti gli strombolani e ai turisti che sono lì in questo momento.” aggiungendo un cuore rosso e le immagini sconvolgenti della distruzione di queste zone.