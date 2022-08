La Talpa anticipazioni: Maria De Filippi pensa ad un’importante novità

Maria De Filippi pronta ad apportare al format del reality una rivoluzione: cast composto solo da sconosciuti?

Nella prossima stagione Tv ci sarà un atteso ritorno: La Talpa. E ovviamente sulla prossima edizione del reality i rumor si sono già sprecati. Proprio in queste ultime ore l’informatissima fanpage instagram The Pipol Tv ha rivelato che la popolare conduttrice e produttrice Televisiva pare stia pensando di apportare una vera e propria rivoluzione al format. Di cosa si tratta? In base alle indiscrezioni raccolte dalla suddetta fanpage sembra che il cast del programma verrà composto solo ed esclusivamente da persone non famose:

“Potrebbe non esserci nessuno spazio per vip o pseudo tali nella nuova edizione de ‘La Talpa’ ma personaggi non popolari, insomma non vip…”

Sarà vero?

La Talpa anticipazioni prossima edizione: nessun ex tronista nel cast

Si segnala inoltre che nelle scorse ore il popolare influencer Amedeo Venza su instagram ha rivelato che nel cast della prossima edizione del reality show prodotto da Maria De Filippi potrebbe esserci Costantino Vitagliano, che è diventato molto popolare grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. A tal proposito sempre la fanpage instagram The Pipol Tv ha smentito seccamente tale illazione, asserendo che sembra non essere prevista la sua partecipazione: “Nessun tronista nel nuovo cast de La Talpa…” Si ricorda che proprio Costantino ha partecipato in passato alla primissima edizione del Grande Fratello Vip venendo eliminato praticamente subito.

Chi saranno l’inviato e la conduttrice del reality show? Tutti gli ultimi rumor

Ovviamente in tanti si sono chiesti sui social chi sarà la conduttrice della prossima edizione de La Talpa. In base alle indiscrezioni circolate online in queste ultime settimane pare che Silvia Toffanin sia in lizza per condurre il programma. Sfumata invece l’ipotesi di vedere Simona Ventura al timone della trasmissione, visto che è stata lei stessa su twitter a smentire seccamente un suo eventuale approdo: “Non se ne parla…” Per quanto riguarda l’eventuale inviato è stato fatto il nome di Filippo Bisciglia, che ha condotto per tanti anni Temptation Island. Tutti questi rumor verranno presto confermati o smentiti?