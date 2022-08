La Talpa, Silvia Toffanin sempre più vicina alla conduzione: ultime voci

La conduttrice di Verissimo è la prima scelta di Maria De Filippi per La Talpa!

La prossima primavera, in piena stagione televisiva, finalmente ci sarà una novità su Canale5 ovvero il ritorno de La Talpa. Ma c’è ancora il mistero su chi sarà la conduttrice di questo programma cult condotto anni e anni fa da Paola Perego. La spunterà Barbara d’Urso, anche se ultimamente non convince più la curva dello share? Oppure un altro volto di Canale5? Le ultime voci si fanno sempre più insistenti per quel che riguarda un volto amatissimo dal grande pubblico ovvero Silvia Toffanin, come svela il settimanale DiPiù Tv. Sarà davvero così?

“Si punta alla collaborazione tra Toffanin e De Filippi”: il retroscena sul reality show di Canale 5

Come pubblica il settimanale sopracitato pare proprio che in quel di Mediaset “si punta alla collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi” per quel che concerne il ritorno de La Talpa nella primavera del 2023. Si ricorda che il programma sarà prodotto dalla Fascino della popolare conduttrice di Uomini e Donne e Amici quindi la scelta della presentatrice sarà cruciale per il successo o no del reality show. Si pensava anche a Simona Ventura, che aveva guidato il racconto di Ultima Fermata, e che ha un ottimo rapporto con Maria De Filippi, ma la notizia è stata smentita velocemente per mezzo dei social. Insomma, pare proprio che la grande Maria abbia deciso a chi affidare il programma. Bisogna vedere se Silvia Toffanin accetterà o meno.

Silvia Toffanin condurrà La Talpa? Chi saranno gli opinionisti? Tutti i rumors

Quindi Silvia Toffanin condurrà davvero La Talpa? Lei non ha mai sgomitato per condurre un programma in prima serata, seppur il pubblico glielo chiedesse, e dopo il raddoppio di Verissimo il successo ha continuato a investirla dolcemente. Ma se il nome della conduttrice è ancora un mistero, chi saranno gli opinionisti in studio? Si mormorava dei coniugi Icardi, ma dato che da poche ore si parla di divorzio, forse i due sono da considerarsi esclusi. Quindi non si sa ancora chi saranno; chi condurrà (partito il toto-nomi), idem per il cast, tutto ancora in divenire.