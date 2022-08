Linea Blu, accadrà per la prima volta: Donatella Bianchi pronta a salpare per…

Donatella Bianchi sogna in grande: “Mi piacerebbe andare oltre i confini del Mediterraneo”

E’ uno dei programmi più longevi di Rai1, Linea Blu, che ogni anno, durante la stagione estiva, porta i telespettatori a scoprire le bellezze e le peculiarità delle località marinare. Al timone della trasmissione c’è la storica conduttrice Donatella Bianchi che si è raccontata sulle pagine del settimanale Tele Sette. Qui si è detta felice come sempre per la conduzione del programma ma non ha nascosto anche qualche desiderio di novità. In particolare ha spiegato che le piacerebbe allargare gli orizzonti. Ecco le sue parole:

“Mi piacerebbe andare a scoprire il mare oltre i confini del Mediterraneo e solcare gli oceani in un’esplorazione alla Jacques Costeau”.

Ma non è tutto, la Bianchi confessa un altro suo grande desiderio: condurre un programma in studio, magari durante la stagione invernale.

Le prossime tappe di Linea Blu: ecco gli itinerari previsti

Sono già tanti i luoghi in cui Donatella Bianchi, insieme a Fabio Gallo, è andata nel corso di quest’edizione del 2022. Adesso l’estate si avvia verso la conclusione ma i due conduttori di Rai1 hanno ancora tanto da far conoscere e scoprire al pubblico a casa. In particolare oggi ci sarà la tappa alle più piccole delle isole Eolie, Alicudi e Filicudi. E ancora, sabato 27 agosto sarà la volta del Gargano, con una sosta a Peschici e Vieste. Invece nelle prime due settimane di settembre Donatella andrà sulla costa ragusana, in Sicilia, dove si recherà anche nei luoghi de Il Commissario Montalbano, e sulla costa sarda, a Cabras, dove verrà mostrata la sabbia bianca e i fenicotteri.

Donatella Bianchi e la riflessione amara sulle condizioni del mare: “Va tutelato”

Nel corso dell’intervista la conduttrice di Linea Blu lancia un allarme e riflette sui cambiamenti del mare.

“E’ cambiato in peggio e oggi va tutelato più che mai”

spiega. I borghi marinari, ad esempio, si stanno svuotando sempre di più, visto che i pescatori devono fare i conti con la riduzione della pescosità. Sono super popolati solo per i mesi estivi e questo non è un bene. C’è poi il problema delle microplastiche e dell’acidificazione degli oceani. Infine, un’altra grave conseguenza dei giorni attuali è l’aumento delle temperature con il mare che quest’anno ha segnato più 4 gradi.