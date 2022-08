Lino Guanciale lancia Sopravvissuti: “Il racconto è cosi forte che…”

Scritto da Isabella Adduci , il Agosto 4, 2022 , in Serie & Film Tv

Sopravvissuti, l’attore rivela: “Se si entra nel racconto poi è difficile uscirne”

Lino Guanciale sarà uno dei protagonisti della prossima stagione televisiva con bel tre fiction: Sopravvissuti, Il Commissario Ricciardi 2 e La porta rossa 3. L’attore ha parlato della serie internazionale di cui sarà protagonista in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La fiction, sei serate su Rai1 dal 3 ottobre, è stata girata tra Genova e Roma e parla di una barca a vela che salpa da Genova per una traversata che ha lo scopo di raccogliere fondi per beneficenza. La barca, con 12 persone a bordo, si trova nel mezzo di una tempesta perfetta e naufraga. Dopo un anno viene ritrovato il relitto sulle coste venezuelane con 6 persone ancora vive. Anticipa Guanciale:

“E’ una serie speciale per tanti motivi: è stata ideata da giovani sceneggiatori italiani, è una coproduzione con la Rai capofila e il risultato è competitivo con altri progetti simili per genere. Il racconto è così forte che se si entra poi è difficile uscirne”.

Lino Guanciale confessa: “Ho imparato un sacco di cose che spero non mi servano”

L’attore abruzzese, che da domenica è tornato su Rai1 con le repliche de La dama velata accanto a Miriam Leone, interpreta il comandante della barca a vela Luca Giuliani nella serie Sopravvissuti. Ha lavorato con tre skipper per imparare a muoversi su un’imbarcazione del genere. Rivela:

“Ho imparato un sacco di cose che spero non mi servano perché mi auguro di non trovarmi mai in mezzo alla tempesta perfetta. Ho dovuto prendere delle lezioni di apnea perché ci sono anche delle sequenze sott’acqua”.

Il Commissario Ricciardi, l’attore anticipa: “Aprirà degli spiragli verso le persone che lo amano”

Lino Guanciale è attualmente impegnato sul set della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi che termineranno a settembre. Non nasconde che tutto il cast sta soffrendo il caldo anche perché i costumi di scena sono abbastanza pesanti. L’attore anticipa: “Ricciardi imparerà ad aprire degli spiragli nei confronti delle persone che lo amano”. E dopo Sopravvissuti e Ricciardi la terza, e quasi sicuramente ultima, stagione de La porta rossa. Tre fiction dai toni noir e mistery ma l’attore abruzzese ha in serbo tante cose belle nel prossimo futuro per il pubblico italiano.