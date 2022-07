Perché La dama velata 2 non c’è stata? Retroscena Lino Guanciale Miriam Leone

La dama velata torna stasera in replica: tutta la verità sulla mancata seconda stagione

Questa sera Rai1 proporrà in replica la fiction datata 2015 con protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale. I due interpretavano rispettivamente la Contessa Clara ed il Conte Guido Fossà ed il loro amore struggente e contrastato nel Trento dell’Ottocento. La fiction fu un successo negli ascolti ma, inspiegabilmente, la seconda stagione de La dama velata non c’è stata. Perché la fiction non ha avuto un proseguimento? A rispondere a questa domanda ci ha pensato TvBlog che fornito alcune possibili ipotesi. Le ragioni vere e proprie non si sanno ma probabilmente c’entrano i due attori ed i loro rispettivi impegni professionali.

Lino Guanciale e Miriam Leone, perché non si è fatta la seconda stagione della fiction di Rai1?

La dama velata è stata un vero e proprio successo di pubblico, l’ultima puntata andata in onda il 16 aprile ha totalizzato il 26,33 % di share superando i 6 milioni di telespettatori dunque sembrava quasi certo che ci sarebbe stata una seconda stagione. Le cose però non sono andate così ed i motivi, stando a quanto riporta il sito sopra menzionato, potrebbero essere diversi tra cui la disponibilità degli attori protagonisti. Ed infatti l’ex Miss Italia dopo una breve parentesi come conduttrice ed attrice di fiction ha virato verso il cinema, oggi è un’apprezzata attrice di film per il Cinema come i recenti Diabolik e Corro da te. Invece l’attore abruzzese ha recitato in tante altre fiction di successo come Che Dio ci aiuti, L’Allieva, Una grande famiglia, La porta rossa e Il commissario Ricciardi solo per fare alcuni esempi. Insomma i due attori dopo il successo della fiction hanno preso strade diverse. Inoltre anche la Rai voleva puntare su altre produzioni

La fiction in costume di Rai1 torna in replica: trama e anticipazioni della puntata di questa sera

Questa sera andrà in onda la prima puntata de La dama velata. Il primo episodio vedrà la protagonista Clara (Miriam Leone), contessina orfana di madre affidata a dei fattori che ritorna nella sua corte e qui fa la conoscenza del Conte Guido Fossà (Lino Guanciale) donnaiolo spavaldo che da subito non le fa una buona impressione.