Lolita Lobosco 2, imprevisto per la protagonista: “La serenità durerà poco”

Nuova stagione Le indagini di Lolita Lobosco: succederà di tutto alla protagonista

Si stanno svolgendo in queste settimane le riprese della seconda stagione della serie tv di Rai1 con protagonista Luisa Ranieri. Il nuovo capitolo della fiction nata dai romanzi di Gabriella Genisi andrà in onda nel 2023 e a settembre verrà ritrasmessa sulla rete ammiraglia la prima stagione. Tanti i colpi di scena che interesseranno la protagonista nelle nuove puntate e il primo riguarderà proprio l’amore. Come riportato sulle pagine del settimanale DiPiù Tv infatti la nuova stagione si aprirà con Lolita felicemente fidanzata e non solo. La coppia inizierà una convivenza, ma qualcosa finirà per dividerli. “La loro serenità non è destinata a durare a lungo”, si legge sulla nota rivista e il giornalista accetterà un importante lavoro all’estero che lo allontanerà dalla compagna. La solitudine e la lontananza metteranno a dura prova la poliziotta.



Anticipazioni serie tv Rai1: Luisa Ranieri scoprirà la verità sulla morte del padre

Al centro della seconda stagione della fiction Le indagini di Lolita Lobosco ci sarà anche il padre del vicequestore. Dopo aver scoperto che è stato ucciso dalla criminalità organizzata barese, la protagonista farà di tutto per arrivare ai responsabili ma sarà ostacolata. Sulle pagine della rivista su citata l’attrice partenopea ha raccontato di essersi appassionata al personaggio della poliziotta grazie al marito che le ha consigliato i romanzi della Genisi. Da lì la scelta di comprare i diritti e proporre il prodotto alla Rai.

Luisa Ranieri fa una rivelazione intima: “L’amore di mio padre mi è mancato”

“L’amore di mio padre mi è mancato” ha raccontato la protagonista di Lolita Lobosco 2 che dopo la separazione dei genitori ha visto poco il papa con il quale ha raccontato di aver avuto un rapporto conflittuale. “Mi sarebbe piaciuto conoscerlo meglio” ha ammesso, sottolineando però di aver trovato nel marito Luca Zingaretti, oltre a un compagno di vita anche una figura protettiva, quasi paterna. “Lui ha sanato tante ferite” ha confessato l’artista, legata all’attore dal 2005. Un amore il loro che ha regalato all’attrice le sue due figlie, Emma e Bianca, di undici e sette anni. Intanto in attesa della seconda stagione della serie tv di Rai1, ecco quando andranno in onda le repliche della prima.